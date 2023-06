Knežević: Formiraćemo Ministarstvo za borbu protiv korupcije

Podgorica, (MINA) – Vlada, predvođena koalicijom Za budućnost Crne Gore (ZBCG), formiraće Ministarstvo za borbu protiv korupcije, koje će imati jasne ingerencije nad ključnim agencijama i službama zaduženim za pobjedu nad tom pojavom, rekao je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević.

Knežević smatra da korupcija predugo razara Crnu Goru i izaziva nepravdu, urušava institucije i cjelokupni sistem vrijednosti.

On je rekao da u koaliciji ZBCG preuzimaju odgovornost za izgradnju Crne Gore bez korupcije i organizovanog kriminala.

“Obećavam da će sljedeća Vlada, predvođena Koalicijom ZBCG, formirati Ministarstvo za borbu protiv korupcije, koje će imati potpuna ovlašćenja i jasne ingerencije nad ključnim agencijama i službama zaduženim za pobjedu nad korupcijom”, poručio je Knežević u otvoreno pismu.

On je naveo da će pravda doći kad usvoje nove kaznene zakone protiv korupcije, koji će definisati jasnu odgovornost, drastično povećati zatvorske kazne i oduzimanje imovine za koruptivne delikte.

“Nećemo dozvoliti da oni, koji su proglašeni kao krivi ili su imali koristi od korupcije, izbjegnu pravdu. Svako će biti odgovoran za svoje postupke”, istakao je Knežević.

On je naveo da će Ministarstvo za borbu protiv korupcije i kriminala raditi potpuno transparentno.

Kako je Knežević dodao, samo kroz potpunu javnost u radu može se osigurati odgovornost i povjerenje građana.

“Obećavamo da će naše Ministarstvo biti otvoreno za javnost, da će svaki naš korak biti transparentan i da ćemo zajedno ponovo izgraditi kulturu nulte tolerancije prema korupciji”, poručio je Knežević.

On je dodao da jedna pobjeda u borbi protiv korupcije nije konačna kao i da je svaki poraz u toj borbi neprihvatljiv.

“Moramo odlučno pobijediti korupciju i tokom borbe za pravnu državu Crnu Goru ostati beskompromisni, istrajni i odlučni. Vjerujem u snagu našeg naroda i vašu podršku”, kazao je Knežević.

On je rekao da zajedno ostvaruju viziju Crne Gore, jedne kuće za sve njene građane, koja se temelji na istini, pravdi i poštenju.

Knežević je naveo da stoje pred građanima sa čvrsto datim obećanjem da će izgraditi zemlju bez korupcije.

“Da ćemo razvijati Crnu Goru u kojoj će pravda biti osnovni princip, a oduzeta imovina od korumpiranih biti vraćena narodu. Neka naša snaga i odlučnost budu pokretači promjena, a naša vjera u bolju budućnost Crne Gore bude naš vodič”, zaključio je Knežević.

