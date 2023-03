Izrazili zabrinutost za predmete ekstradicije iz Srbije

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Ministarstva pravde Crne Gore na sastanku sa srpskim kolegama izrazili su zabrinutost za predmete ekstradicije, pokrenute po molbama za izručenje, o kojima, nakon više godina, još Srbija nije odlučila.

Ministar pravde Marko Kovač i generalni direktor Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju Branimir Janjević boravili su u petak Beogradu, gdje je održan sastanak sa ministarkom pravde Srbije Majom Popović i njenim timom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, na sastanku je razgovarano o unapređenju bilateralne saradnje između Crne Gore i Srbije sa više aspekata.

Navodi se da je dogovorena kontinuirana komunikacija i intenziviranje saradnje na zaključenju, odnosno ratifikaciji sporazuma između Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije o razmjeni podataka u svrhe provjere izjava o imovini, koji je zaključen 2021. godine.

Kako se dodaje, dogovorena je saradnja i povodom trilateralnog sporazuma o diobi trajno oduzete imovine između Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, koji je u fazi pregovora.

“Usaglašen je stav da će ti sporazumi biti važno sredstvo u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori i u Srbiji”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da je postignuta načelna saglasnost za izmjenom Ugovora između Crne Gore i Srbije o izručenju.

“U smislu proširenja opsega krivičnih djela, za koja se mogu izručiti sopstveni državljani, pogotovo za krivična djela iz oblasti korupcije, za koja je u Crnoj Gori, u kvalifikovanim oblicima propisana nadležnost za krivično gonjenje Specijalnog državnog tužilaštva”, dodaje se u saopštenju.

Na sastanku je razgovarano i o otvorenim postupcima ekstradicije između dvije zemlje.

“Popović je, u vrlo korektnom i otvorenom razgovoru prenijeta zabrinutost za predmete ekstradicije, pokrenute po molbama za izručenje Ministarstva pravde Crne Gore, o kojima, nakon više godina, još uvijek nije odlučeno”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Ministarstvo pravde Srbije zamoljeno za dostavljanje odgovarajućih obavještenja o statusu tih postupaka ili eventualno donijetim odlukama.

Popović je kazala da će ta pitanja biti pažljivo razmotrena, zbog čega je dogovoren nastavak komunikacije u narednom periodu.

Iz Ministarstva su naveli da je konstatovano da Crna Gora i Srbija imaju najširi i najsadržajniji oblik međunarodne pravosudne saradnje.

Ta saradnja je, kako se dodaje, oličena u mogućnostima iz bilateralnih ugovora, koje dvije prijateljske države nemaju sa drugim državama u tom obimu i kvalitetu.

Navodi se da je na sastanku konstatovana obaveza i spremnost da se saradnja resora pravde dvije države konstantno razvija i unapređuje.

