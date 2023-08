Iz Muzeja i galerija Podgorica ukradeno 150 izuzetno vrijednih predmeta

Podgorica, (MINA) – Uprava Javne ustanove (JU) Muzeji i galerije Podgorice u decembru prošle godine, protiv N. N. lica podnijela je krivičnu prijavu podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu, zbog krađe 150 muzejskih predmeta koji imaju izuzetno visoku kulturno-umjetničku, istorijsku i materijalnu vrijednost.

To je za Pobjedu potvrdio direktor JU Muzeji i galerije Podgorice Vučić Ćetković koji je objasnio da su nestali predmeti pripadali Arheološkoj zbirci.

“Među predmetima koji nedostaju su omega ukosnice, fibule, određeni keramički predmeti, balsamarijumi, ungventarijumi (duguljasta posuda/bočica, nap. aut.), fragmenti keramike, veći broj komada starog rimskog novca”, kazao je Ćetković.

Više izvora Pobjede potvrdilo je i da je među nestalim predmetima i kamena urna, staklena čaša, keramčki tanjir, kockice za igru (sve sa Duklje), zatim srebrni prsten sa profilisanom glavom, gvozdeni nož, pa čak i fragmenti keramike iz Vavilona, koje je Muzeju poklonio M. Uskoković.

Što se tiče numizmatike, izvori Pobjede potvrdili su da je riječ ukupno o 125 starih rimskih novčića.

Nedostatak predmeta, prema riječima Vučića Ćetkovića, utvrđen je prošle godine prilikom primopredaje dijela Arheološke zbirke između dva kustosa, odnosno prilikom identifikacije i popisa predmeta koji su bili sastavni dio zapisnika o ranijoj primopredaji iz 2002. godine.

Na pitanje da li je uprava Muzeja i galerija, tokom internih radnji unutar ustanove, utvrdila možda i da je bilo određenih tragova provaljivanja u depoe, Ćetković je odgovorio da ne raspolažu „podacima da je bilo neovlašćenog upada u depoe Muzeja“.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS