Hag, (MINA) – Međunarodni krivični sud (ICC) otvara kancelariju u Venecueli, najavio je tužilac ICC-a Karim Kan nakon sastanka sa predsjednikom te države Nikolasom Madurom.

Kako prenosi Hina, ICC istražuje Venecuelu zbog mogućih zločina protiv čovječnosti.

Kan je rekao da se ICC nada bližoj saradnji sa Venezuelom i pomoći u sprovođenju pravosudnih reformi.

Maduro je naveo da je siguran da će otvaranje kancelarije imati vrlo povoljan učinak.

Dodatne pojedinosti o otvaranju kancelarije i broju osoblja nijesu naveli.

Kan je ranije najavio da će ICC otvoriti kancelariju u Venecueli u martu prošle godine, nakon što je ICC objavio preliminarnu istragu o mogućim zločinima protiv čovječnosti koje su od 2017. navodno počinili zvaničnici u Madurovoj vladi.

