Granična policija oduzela Audi koji potražuje Interpol Francuske

Podgorica, (MINA) – Službenici Sektora granične policije oduzeli su na graničnom prelazu Sukobin vozilo za kojim je raspisana međunarodna potraga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su Službenici Stanice granične policije u Ulcinju na graničnom prelazu Sukobin, prilikom ulaska u Crnu Goru, kontrolosali vozilo marke Audi A3 albanskih registarskih oznaka i E.S.(28) iz Skadra, koji je upravljao tim automobiloma.

Ističe se da je provjerom kroz elektronske evidencije policije utvrđeno je da je za tim vozilom raspisana međunarodna potraga od NCB Interpol-a Francuske počev od 3. januara.

“Po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, od E.S. je prikupljeno obavještenje na okolnosti događaja a predmetno vozilo je oduzeto radi daljih provjera”, kaže se u saopštenju.

