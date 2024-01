Građani masovno vjeruju u teorije zavjere

Podgorica, (MINA) – Građani Crne Gore u zabrinjavajuće visokom nivou vjeruju u teorije zavjere o klimatskim promjenama i vakcinama i propagandne narative iz oblasti međunarodne politike, pokazalo je istraživanje koje je za potrebe Centra za demokratsku tranziciju (CDT) sproveo institut Damar.

Iz CDT-a je saopšteno da je u okviru istraživanja, koje je dio projekta koji finansira Program za profesionalizaciju medija Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD), građanima ponuđen niz tvrdnji koje je trebalo da ocjene kao istinite ili lažne.

Glavni i odgovorni urednik portala Raskrinkavanje.me, Darvin Murić, kazao je da gotovo polovina ispitanika – 49,5 odsto, vjeruje da postoje tehnologije koje ljudima omogućavaju da kontrolišu vremenske nepogode u određenoj mjeri.

On je rekao da skoro trećina – 31,7 odsto, nije mogla da procijeni da li je to istinito ili ne.

„Takođe, 41,8 odsto ispitanika vjeruje da globalne elite koriste tehnologije poput HAARP-a za manipulaciju vremenskim uslovima, više od trećine (34,9 odsto) je kazalo da ne zna da li je to istina ili laž, a manje od četvrtine (23,3 odsto) je to ocijenilo kao laž“, kaže se u saopštenju.

Murić je naveo da 46,7 odsto ispitanika smatra da se u javnosti često preuveličavaju opasnosti koje klimatske promjene predstavljaju za planetu, dok je 23,4 odsto onih koji sa tim nijesu saglasni.

„Pitali smo građane i da li smatraju da je ljudska aktivnost primarni uzrok klimatskih promjena – više od dvije trećine (68,2 odsto) je sa tim saglasno, 16,9 odsto nije, dok 14,9 odsto nije znalo da da odgovor“, navodi se u saopštenju.

Murić je kazao da su netačne informacije i teorije zavjere o vakcinama i koronavirusu i dalje ukorijenjene među građanima.

Kako je naveo, 45,4 odsto njih vjeruje da pandemija koronavirusa nije stvarna i da predstavlja izmišljen/izrežiran događaj, a 18,8 odsto je kazalo da ne zna da li je ta tvrdnja istinita ili lažna.

Murić je rekao da više od trećine – 35,8 odsto, takvu tvrdnju ocjenjuje lažnom.

„Da MMR vakcina izaziva autizam smatra više od trećine građana (38,7 odsto), dok 31 odsto kaže da ne zna da li je to istina ili laž, a 30,3 odsto tu tvrdnju ocjenjuje kao lažnu“, navodi se u saopštenju.

Murić je kazao da i propagandni i dezinformativni narativi iz oblasti međunarodne politike uzimaju maha kod građana.

Kako je rekao, 42,7 odsto građana vjeruje da Rusija vodi borbu protiv nacizma u Ukrajini, a 29,7 odsto kaže da je to laž.

Murić je naveo da oko četvrtine, 27,6 odsto, kaže da ne zna je li to istina ili laž.

On je rekao da svega polovina građana smatra da je Rusija izvršila aneksiju teritorija Ukrajine, da 24,8 odsto smatra da to nije slučaj i da 25,2 odsto kaže da ne zna.

„Da Rusija posjeduje najjaču vojnu silu u svijetu smatra više od polovine građana – 53,9 odsto, u to ne vjeruje 23 odsto, a isti je broj onih koji to ne može da procijeni“, kaže se u saopštenju.

Murić je kazao da oko trećine građana vjeruje da Rusija ima dominantnu ulogu u odnosima sa Evropskom unijom (EU) i SAD – 34 odsto i da je gotovo isti broj onih koji smatra da to nije slučaj – 34,5 odsto.

„Da se anti-zapadni i anti-EU narativi ne smiju potcjenjivati pokazuje i podatak da svaki drugi građanin – 53,4 odsto, smatra da zapadne zemlje aktivno promovišu pedofiliju, a svaki četvrti – 24,4 odsto, ne može da procijeni da li je to tako“, kaže se u saopštenju.

Kako je naveo Murić, svaki drugi građanin – 53,8 odsto, smatra da EU i zapadne zemlje aktivno promovišu promjene tradicionalnih vrijednosti i nameću devijantno ponašanje.

On je kazao da 30,5 odsto građana smatra da to nije istina, a 15,7 odsto njih ne može to da procijeni.

Zabrinjavajuće je, kako je rekao Murić, da 60,8 odsto građana smatra da homoseksualnost treba klasifikovati kao bolest ili mentalni poremećaj, nasuprot njih 15,8 odsto koji to ne smatraju.

„Isto tako porazan podatak je da 66,2 odsto građana vjeruje da homoseksualnost predstavlja prijetnju za tradicionalni koncept porodice, a 16,6 odsto kaže da to nije istina“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da svaki drugi građanin – 51,6 odsto, vjeruje da postoji globalni “gej lobi” koji ima značajan uticaj na svjetsku politiku.

Murić je rekao da 14,3 odsto građana kaže da je to lažno tvrđenje, dok više od trećine – 34,1 odsto, ne može da se opredijeli.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od 4. do 14. decembra prošle godine, na uzorku od 1.004 ispitanika.

