Gotovo polovina građana glasala bi za ostanak Crne Gore u NATO-u

Podgorica, (MINA) – Gotovo polovina građana Crne Gore, njih 48 odsto, na referendumu bi glasala da država ostane u NATO savezu, pokazuje istraživanje o percepciji građana, koje je objavljeno u okviru godišnjeg NATO izvještaja.

Istraživanje, koje je rađeno od 7. do 29. novembra prošle godine u svih 30 NATO članica, kao i u Švedskoj i Finskoj, pokazalo je da bi 32 odsto građana Crne Gore na referendumu glasalo da država napusti NATO, dok 21 odsto ne zna kako bi glasalo.

Kako se navodi u istraživanju, 60 odsto ispitanika iz Crne Gore smatra da je NATO veoma ili donekle važan za bezbjednost države, dok njih 26 odsto smatra da Alijansa nije uopšte ili nije veoma bitna za bezbjednost.

Izvještaj je pokazao da se 74 odsto građana Crne Gore osjeća bezbjedno u svojoj zemlji, suprotan stav ima njih 21 odsto, dok pet odsto građana ne osjeća ni bezbjedno ni nebezbjedno.

Više od polovine građana Crne Gore, odnosno 56 odsto ima pozitivno mišljenje o NATO-u, 30 odsto ima nepovoljno mišljenje, dok ostatak građana neutralno ili ne zna kako da se izjasni.

Prema nalazima istraživanja, 57 odsto građana vjeruje tom vojnom savezu dok njih 30 odsto ne vjeruje Alijansi.

Izvještaj, objavljen na sajtu NATO-a, pokazao je da 41 odsto građana jako ili donekle podržava nastavak podrške Crne Gore Ukrajini, dok se 54 odsto njih jako ili donekle tome protivi.

U izvještaju se navodi da 62 odsto građana Crne Gore vjeruje da je invazija Rusije na Ukrajinu uticala na bezbjednost Crne Gore, dok njih 37 odsto ne dijeli to mišljenje.

Kako je saopšteno, 12 odsto građana Crne Gore vjeruje da bi država trebalo da poveća izdvajanja za odbranu, njih 40 odsto vjeruje da nivo izdvajanja treba da ostane isti, a 46 odsto smatra da bi država trebalo da manje troši na odbranu.

U izvještaju se navodi da 52 odsto građana vjeruje da bi Crna Gora trebalo da odbrani drugu NATO članicu, njih 35 odsto nije saglasno sa tom tvrdnjom dok je ostatak neutralan ili ne zna.

