Golović nosilac izborne liste URA u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Predsjednik nikšićkog odbora Građanskog pokreta URA Dušan Golović, biće nosilac liste te partije na lokalnim izborima koji će u Nikšiću biti održani 13. aprila.

Iz Građanskog pokreta URA saopšteno je da je ta odluka jednoglasno donijeta na sjednici Opštinskog odbora stranke.

Navodi se da će Golović predvoditi listu koja će predstaviti program i ponuditi politiku sa kvalitetnim rješenjima.

“I konkretne aktivnosti usmjerene na opšti prosperitet i dobrobit građanki i građana Nikšića, u vremenu sveopšteg diletantizma i dnevnopolitičkog folklora”, ističe se u saopštenju.

Golović je poručio da Nikšić nema vremena da čeka, niti luksuz daljeg političkog eksperimentisanja i improvizacije nalik na one sa državnog nivoa.

“Vrijeme je za drugačije politike i prakse. Vrijeme je za drugačije ljude, za promjene, ne za zamjene – za poštene, skromne i vrijedne pojedince, koji će biti esencija promjene kakvu Nikšić prijeko treba i zaslužuje”, kazao je Golović.

On je rekao da će URA u Nikšiću nastaviti da gradi na legatu koji je ostavila 43. Vlada, na čelu sa Dritanom Abazovićem.

“Jedino je Građanski pokret URA snaga koja može marginalizovati diletantizam, populizam i nacionalizam, koja će imati jasnu viziju i rješenja za bolji grad i život dostojan njegovih građanki i građana, te koja će obećanja iz programa, umjesto propagandnog štiva, zapravo i realizovati”, istakao je Golović.

Golović je diplomirao na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Odsjek za italijanski jezik i književnost, a pohađa magistarske studije na Ekonomskom fakultetu UCG, na Odsjeku za međunarodni marketing.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS