Glavni odbor DPS danas o koaliciji sa SDP, SD, LP i DUA

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor Demokratske partije socijalista (DPS) trebalo bi danas da odluči o koalicionom nastupu te partije sa Socijaldemokratskom partijom (SDP), Socijaldemokratama (SD), Liberalnom partijom (LP) i Demokratskom unijom Albanaca (DUA), saznaje Pobjeda.

Izvor Pobjede iz vrha DPS-a kazao je da je dogovor vrlo blizu i da će u širokom građanskom bloku, osim DPS-a, biti i SDP, SD, LP i najvjerovatnije DUA-

Lista je otvorena i za nezavisne intelektualce i građanske aktiviste sa kojima je pregovarano i o načinu kampanje i programu.

“Dogovor je blizu i oko mandata i rasporeda na listi, DPS je tu zaista bio velikodušan”, rekao je drugi izvor Pobjede.

Van širokog saveza ostaće Bošnjačka stranka i Hrvatska građanska inicijativa koje će nastupiti samostalno zbog pozitivne diskriminacije koja omogućava lakše dobijanje mandata, ali su i oni tradicionalni saveznici građanskog bloka.

Prema saznanjima Pobjede, kao priprema sjednici Glavnog odbora održana sjednica Predsjedništva DPS-a na kojoj je bilo riječi o programu, ali i sastavu poslaničke liste.

“Gotovo su svi detalji precizirani i sa optimizmom ulazimo u izbornu trku”, rekao je izvor Pobjede.

