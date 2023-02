Podgorica, (MINA) – Glavni grad nema nadležnosti u oblasti koncesija i eksploatacija na obalama rijeka, pa ne može ni biti odgovaran za te aktivnosti, saopšteno je iz Glavnog grada.

Premijer Dritan Abazović ocijenio je da je Glavni grad odgovoran za nelegalnu eksploataciju šljunka.

Iz Glavnog grada u reagovanju su naveli da njihovi nadležni organi, kada je u pitanju status bespravno izgrađenih objekata, sve postupke vode isključivo u skladu sa zakonom koji uređuje tu oblast.

U konkretnom slučaju, kako su kazali, donijeto je rješenje o prekidu postupka legalizacije do usvajanja plana generalne regulacije, što Vlada do danas nije učinila.

“Naglašavamo i to da su objekti u trenutku započinjanja postupka legalizacije bili upisani u katastar nepokretnosti, pa je za takve objekte morao biti spoveden postupak propisan zakonom”, navodi se u reagovanju.

Iz Glavnog grada rekli su da sa samim upisom objekata nemaju nikakve veze, jer se to pitanje nalazi u nadležnosti državnog organa – Uprave za katastar i državnu imovinu.

Oni su u reagovanju naveli da Abazović redovno poziva na odgovornost glavnog gradskog arhitektu.

“S tim u vezi, molimo ministarku (Anu) Novaković Đurović da, ukoliko i sama poznaje nadležnosti, informiše premijera o opisu poslova glavnih gradskih arhitekata, kako bi konačno prestao da demonstrira apsolutno neznanje”, kaže se u reagovanju.

Iz Glavnog grada pozvali su odgovorne u Opštini Zeta da upoznaju Abazovića sa nadležnostima u vezi sa montažnim objektima koji se nalaze na njihovoj teritoriji, budući da očekuje odgovore od gradonačelnika Glavnog grada i Sekretarijata za urbanizam, koji ne samo da nije nadležan, nego i ne postoji pod tim nazivom.

Oni su rekli da očekuju od zaposlenih u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da obavijeste Abazovića o urednoj korespondenciji institucija, kao i o tome da su, kako pisano, tako i telefonskim putem, informisani o postupanju Glavnog grada.

“S obzirom na to da svaki njegov javni nastup završi reagovanjima kojima ga lako demantujemo, dobronamjerno savjetujemo gospodina Abazovića da ubuduće pokuša da govori istinu”, naveli su iz Glavnog grada.

Oni su zamolili Abazovića da se suzdrži od ocjena na račun organa i službenika Glavnog grada, profesionalaca od kojih pojedini, kako su kazali, imaju više godina radnog staža nego on godina života.

“Umjesto predstave za javnost, angažovanja dronova i helikoptera, još jednom apelujemo na premijera u tehničkom mandatu da se uozbilji, “zasuče rukave” i okonča izradu planske dokumentacije”, naveli su iz Glavnog grada.

Oni su kazali da, u suprotnom, krivična prijava koju su nedavno podnijeli neće biti jedina.

“Jer čini se da samo na taj način možemo da zaštitimo ugled Glavnog grada, kolege i javni interes”, navodi se u reagovanju.

