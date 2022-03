Fon der Lajen: EU i Ukrajina bliže nego ikad

Brisel, (MINA) – Evropska unija (EU) i Ukrajina danas su bliže nego ikad, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, dodajući da narod koji se tako hrabro zalaže za evropske vrijednosti pripada evropskoj porodici.

Fon der Lajen je, u obraćanju Evropskom parlamentu, istakla da skoro trideset godina nakon ratova na Balkanu, i više od pola vijeka nakon što su sovjetske trupe umarširale u Prag i Budimpeštu, sirene civilne odbrane ponovo su se oglasile u srcu jedne evropske prijestonice.

“Hiljade ljudi, u bjekstvu ispred bombi, kampovalo je u podzemnim stanicama – držeći se za ruke, tiho plačući, pokušavajući da razvesele jedni druge”, rekla je fon der Lajen.

Ona je kazala da je dio Ukrajinaca potražio utočiste unutar granica EU, jer njihova zemlja više nije bila bezbjedna.

“Muškarci, žene i djeca ponovo umiru, jer je jedan strani državnik, predsjednik Rusije Vladimir Putin, odlučio da njihova zemlja, Ukrajina, nema pravo da postoji”, rekla je fon der Lajen.

Ona je navela da je u toku sukob između vladavine prava i vladavine oružja, ali i demokratija i autokratija, kao i između između poretka zasnovanog na pravilima i svijeta otvorene agresije.

“Kako ćemo danas reagovati na ono što Rusija radi, odrediće budućnost međunarodnog poretka. Ulog je sudbina Ukrajine, ali i naša sudbina”, rekla je fon der Lajen.

Ona smatra da EU mora pokazati moć koja leži u njenim demokratijama, odnosno mož ljudi koji nezavisno biraju svoj put, slobodno i demokratski.

“Danas se Unija od skoro pola milijarde ljudi mobilisala za Ukrajinu. Narod Evrope demonstrira ispred ruskih ambasada širom Unije”, rekla je fon der Lajen.

Ona je rekla da su mnogi od njih svoje domove otvorili Ukrajincima koji bježe od, kako je kazala, Putinovih bombi.

“A dozvolite mi da posebno zahvalim Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Mađarskoj što su dočekali ove žene, muškarce i djecu. Evropa će biti tu za njih, ne samo ovih prvih dana, već i narednih nedjelja i mjeseci”, navela je fon der Lajen.

Zbog toga fon der Lajen predlaže da se aktivira mehanizam privremene zaštite, kako bi im se obezbijedio siguran status i pristup školovanju, medicinskoj njezi i poslu.

“Oni to zaslužuju. Znamo da je ovo samo početak. Još Ukrajinaca će trebati našu zaštitu i solidarnost. Mi jesmo i nastavićemo da budemo tu za njih”, rekla je fon der Lajen.

Ona je navela da je ponosna što je EU ujedinjena u istom cilju, dodajući da je Unija brzo usvojila tri talasa teških sankcija protiv ruskog finansijskog sistema, njenih visokotehnoloških industrija i korumpirane elite.

“Ovo je najveći paket sankcija u istoriji naše Unije. Ove mjere ne preduzimamo olako, ali smatramo da moramo da reagujemo. Ove sankcije će imati veliku cijenu po rusku privredu i po Kremlj”, poručila je fon der Lajen.

Ona je dodala da EU cilja na važne sektore ruske privrede, pojašnjavajući da Unija onemogućava Rusiji da unapređuje svoje naftne rafinerije, popravlja i modernizuje vazdušnu flotu i da pristupi brojnim važnim tehnologijama koje joj trebaju kako bi gradila prosperitetnu budućnost.

“Zatvorili smo naše nebo za ruske avione, uključujući i za privatne avione oligarha. I da ne bude greške: zamrznućemo i njihovu drugu imovinu – bilo da su to jahte, luksuzni automobili ili luksuzne nekretnine”, poručila je fon der Lajen.

Ona je kazala da će EU u, kako je rekla, još jednom do sada neviđenom koraku, suspendovati dozvole za “propagandnu mašinu Kremlja”.

“Državne kompanije Raša Tudej i Sputnjik, kao i njihove podružnice, više neće moći da šire laži kako bi opravdale Putinov rat i podijelile našu Uniju”, kazala je fon der Lajen.

Ona je navela da je riječ o do sada nezabilježenim akcijama EU i partnera kao odgovor na ovu agresiju Rusije bez presedana.

Kako je istakla, EU koordinira svaki od tih koraka sa sopstvenim partnerima i saveznicima: Sjedinjenim Državama, Ujedinjenim Kraljevstvom, Kanadom i Norveškom, ali i Japanom, Južnom Korejom i Australijom.

“Na današnji dan, više od 30 zemalja – koje predstavljaju više od polovine globalne ekonomije – takođe je najavilo sankcije i kontrolu izvoza u Rusiju. Ako je Putin želio da unese razdor u EU, oslabi NATO i slomi međunarodnu zajednicu, postigao je upravo suprotno”, rekla je fon der Lajen.

Ona je poručila da je svjesna da će te sankcije koštati i EU privredu.

Prema riječima fon der Lajen, Unija je izdržala dvije godine pandemije i svi su željeli da se fokusiraju na ekonomski oporavak.

“Ali, vjerujem da ljudi u Evropi veoma dobro razumiju da se moramo suprotstaviti ovoj okrutnoj agresiji. Zaštita naše slobode ima svoju cijenu. Ovo je odlučujući trenutak i trošak koji smo spremni da platimo. Jer sloboda je neprocjenjiva”, smatra ona.

“Naše današnje investicije će nas sjutra učiniti nezavisnijim. Tu prije svega mislim na našu energetsku bezbjednost. Jednostavno, ne možemo se toliko oslanjati na dobavljača koji nam eksplicitno prijeti”, rekla je fon der Lajen.

Prema njenim riječima, Evropa može da odgovori izazovu, navodeći da isto važi i kada je riječ o odbrani.

“Kao prvi dio, mi ćemo ovo parirati s najmanje 500 miliona EUR iz budžeta EU za suočavanje s humanitarnim posljedicama ovog tragičnog rata, kako unutar zemlje, tako i po izbjeglice”, rekla je fon der Lajen.

Ona je poručila da je ovo je prelomni trenutak za Uniju dodajući da ta zajednica država ne može da uzima zdravo za gotovo bezbjednost i zaštitu ljudi.

Prema riječima fon der Lajen, ova kriza mijenja Evropu, ali i Rusija je na raskrsnici.

Fon der Lajen je kazala da akcije Kremlja ozbiljno štete dugoročnim interesima Rusije i njenog naroda, kao i da sve više Rusa protestuje za mir i slobodu.

“A kako Kremlj reaguje na ovo? Hapšenjem na hiljade njih. Ipak, na kraju krajeva, želja za mirom i slobodom ne može se utišati. Postoji još jedna Rusija osim Putinovih tenkova. Pružamo ruku prijateljstva ovoj drugoj Rusiji”, rekla je fon der Lajen.

On je kazao da se ovih dana nezavisna Ukrajina suočava sa svojim najmračnijim časom.

“Istovremeno, ukrajinski narod drži baklju slobode za sve nas. Oni brane svoje živote ali se bore i za univerzalne vrijednosti i voljni su da umru za njih”, rekla je fon der Lajen.

Ona je kazala da su predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i ukrajinski narod su istinska inspiracija.

Kako je istakla, danas su EU i Ukrajina bliže nego ikada.

“Moramo da okončamo ovaj rat. I trebalo bi da razgovaramo o koracima koji će uslijediti. Ali u jedno sam sigurna: niko ne može posumnjati da li narod koji se tako hrabro zalaže za naše evropske vrijednosti pripada evropskoj porodici”, rekla je Fon der Lajen.

