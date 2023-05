Fokusirati se na načine kako buduća vlada da smanji siromaštvo i nasilje kod djece

Podgorica, (MINA) – UNICEF je pozvao sve političke aktere, medije, civilno društvo i akademsku zajednicu da se tokom predizborne javne debate fokusiraju na najbolje načine kojim će nova vlada Crne Gore smanjiti siromaštvo djece i sve oblike nasilja.

Kako je sopšteno iz UNICEF-a, javne debate treba fokusirati na to kako svakom djetetu poboljšati pristup kvalitetnom obrazovanju i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander je pozvao sve političke aktere i građane da daju prioritet pitanjima prava djeteta.

“Način na koji će naredna vlada odlučiti da se nosi s tim pitanjima uticaće na svaku porodicu i svakog dječaka i djevojčicu u ovoj zemlji, i to ne samo u naredne četiri godine, već će to imati dugoročni uticaj na kvalitet njihovog života”, poručio je Santander.

On je naveo da će zato UNICEF raditi s djevojkama i mladićima iz Crne Gore, njihovim roditeljima, nastavnicima i drugim stručnjacima da bi se prije izbora čuo i njihov glas.

Santander je najavio da će u narednim danima biti objavljeno niz saopštenja za medije u kojima će oni iznijeti svoje stavove prema raznim pitanjima prava djeteta kako bi doprinijeli da mediji i političari javnu debatu fokusiraju na ključna pitanja prava djeteta u Crnoj Gori.

„Fokusiranjem na prijedloge različitih aktera u vezi s najboljim rješenjima za probleme iz stvarnog života s kojima se porodice u ovoj zemlji suočavaju svakog dana možemo doprinijeti boljem kvalitetu javne predizborne debate”, pojasnio je Santander.

On je kazao da vjeruju da će inkluzivna i participatorna javna debata o pitanjima prava djeteta podstaći birače da se vode odgovornošću da glasaju za listu koja se njima učini najboljom za izgradnju Crne Gore koja pruža jednaka prava i mogućnosti svakom djetetu.

Mladi reporter UNICEF-a, kako se dodaje, pozvali su sve političke liste na konferenciju za novinare koja će se održati u Eko zgradi Ujedinjenih nacija 9. juna, dva dana prije izbora.

Kako se navodi, putem društvenih medija i oflajn kampanje oni od svojih vršnjaka iz cijele Crne Gore već prikupljaju pitanja za političare.

“Žele da svaki kandidat objasni kako će nova vlada, koju bi formirao politički blok koji predstavlja, poboljšati život djece i adolescenata i njihovih porodica u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Mladi reporter UNICEF-a Radovan Džuver rekao je da će neki od njih prvi put glasati na ovim izborima.

“Želimo da donesemo informisanu odluku o tome za koga da glasamo tako što ćemo čuti kako će se nova vlada baviti pitanjima koja se tiču nas – djevojaka i momaka s pravom glasa i onih bez prava glasa”, poručio je Džuver.

Mlada reporterka UNICEF-a Anđela Grujić kazala je da ono što se tiče njih, tiče se svake porodice u Crnoj Gori i danas i u budućnosti.

“Mi smo prioritet Crne Gore. Želimo da znamo kako će nova vlada odgovoriti na naše potrebe”, dodala je Grujić.

Iz UNICEF-a su rekli da prema posljednjem popisu, djeca do 18 godina čine gotovo četvrtinu populacije Crne Gore i da zajedno sa svojim porodicama, čine većinu stanovništva države.

“Brojne analize i izvještaji UNICEF-a o djeci u Crnoj Gori posljednjih godina ukazuju na goruće probleme vezane za dječje siromaštvo, nasilje, obrazovanje i zdravlje”, kaže se u saopštenju.

Iz UNICEF-a su naveli da jedan od četiri građanina u Crnoj Gori i jedno od troje djece već žive u riziku od siromaštva.

Kako se navodi, djeca koja žive u ruralnim područjima i na sjeveru generalno su u lošijem položaju od svojih vršnjaka koji žive u urbanim područjima i na jugu zemlje.

Dodaje se da djeca koja rastu u siromaštvu suočavaju se s deprivacijom u svim oblastima, a naročito u oblasti obrazovanja, stanovanja, zdravlja i ishrane.

“Obrazovanje je od suštinskog značaja za izlazak iz začaranog kruga siromaštva. Siromašna djeca pohađaju predškolsko obrazovanje, osnovne i srednje škole u mnogo manjem broju nego njihovi vršnjaci”, navodi se u saopštenju.

Iz UNICEF-a su kazali da dvije trećine crnogorske djece od jedne do 14 godina je doživjelo neki oblik fizičkog kažnjavanja i/ili psihološke agresije od odraslog člana domaćinstva u posljednjih mjesec dana.

Oni su rekli da dvoje od troje djece u Crnoj Gori pohađaju osnovne škole koje nemaju dovoljnu infrastrukturu.

Kako se navodi, u osnovnim i srednjim školama u prosjeku je 16 učenika na jedan kompjuter.

Iz UNICEF-a su rekli da se u Crnoj Gori rodi otprilike sedam hiljada djece svake godine.

Kako se dodaje, uprkos nedavnim naporima da se promijeni praksa u pojedinim porodilištima, nijedno od porodilišta nije u potpunosti po mjeri beba i majki, što je preporučeni međunarodni standard u cilju obezbjeđivanja kvalitetne njege za sve majke i najboljeg početka života za sve bebe.

