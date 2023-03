Finska počela da podiže ogradu prema Rusiji

Helskinki, (MINA) – Finska je počela da postavlja novu ogradu dugu 200 kilometara na dijelu granice sa Rusijom, a na taj se korak odlučila nakon invazije na Ukrajinu, saopštila je granična služba.

Radovi obuhvataju pilot projekat u dužini tri kilometra blizu grada Imatre, na jugoistoku Finske, piše AFP a prenosi Hina.

Izgradnja dodatnih 70 kilometara predviđena je između 2023. i 2025, uglavnom na jugoistoku nordijske zemlje. Finska ima 1340 kilometara dugu granicu s Rusijom.

Finska planira da izgradi 200 kilometara ograde, a radovi se procjenjuju na 380 miliona EUR, prenosi Aldžazira

Na metalnu ogradu visoku tri metra biće postavljena bodljikava žica, a na osjetljivim mjestima kamere za noćno snimanje, svjetiljke i zvučnici.

Očekuje se da radovi budu završeni 2026.

Estonija, Latvija i Poljska takođe su pojačale ili će pojačati bezbjednost na granici sa Rusijom.

