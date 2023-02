Evakuisana zgrada Skupštine Glavnog grada zbog dojave o bombi

Podgorica, (MINA) – Zgrada Skupštine Glavnog grada evakuisana je zbog dojave o bombi, saopšteno je nezvanično portalu Pobjeda iz policije.

Kako je saopšteno, radnik obezbjeđenja je oko 18 sati i 30 minuta pronašao poruku u kojoj je navedeno da će “Opština Podgorica biti dignuta u vazduh”.

“Policija je na licu mjesta i preduzima sve radnje iz svoje nadležnosti”, saopšteno je nezvanično iz Uprave policije.

Na licu mjesta su i ekipe Vatrogasne i Hitne pomoći.

