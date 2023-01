EU će finansirati dva velika projekta u sektorima pravde i zdravstva

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) finansiraće dva velika projekta u Crnoj Gori, koji će značajno unaprijediti infrastrukturu u sektorima zdravstva i pravde, najavila je ambasadorka EU u Podgorici, Oana Kristina Popa.

Kako je saopšteno iz EU info centra, Popa je kazala da će uskoro biti pokrenut veliki EU projekat čiji je cilj poboljšanje uslova rada u sektoru pravde.

„EU je uložila 7,6 miliona EUR u izgradnju, renoviranje i adaptaciju sudskih objekata na šest lokacija, kao i u izgradnju novih objekata u sklopu centralnog zatvorskog kompleksa u Spužu,“ navela je Popa.

Ona je najavila početak izgradnje centara za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti i za vanredne situacije.

„Izgradnja ovih važnih zdravstvenih objekata počeće već sljedeće sedmice, nadovezujući se na prošlogodišnji početak izgradnje dvije nove klinike koje finansira EU, u vrijednosti od 8,5 miliona EUR”, rekla je Popa.

Ona je kazala da, izgradnjom tih novih zdravstvenih objekata, sektor javnog zdravstva Crne Gore doživljava najveći investicioni podsticaj posljednjih decenija.

Prema riječima Pope, ova godina biće ključna za Crnu Goru da odlučno iskorači naprijed na putu pristupanja EU i dalje nastavi s najvažnijim reformama.

„EU želi da vidi Crnu Goru kao svoju punopravnu članicu,“ poručila je Popa.

Ona je rekla da je, u tom procesu, EU na strani Crne Gore, i podsjetila da je Unija od 2007. uložila više od milijardu EUR pretpristupnih fondova da pomogne i unaprijedi sve sektore, kao i da podrži kvalitet života građana iz svih sfera života.

Popa je podsjetila da je EU ove godine Crnoj Gori obezbijedila 30 miliona EUR za prevazilaženje energetske krize.

„Pomoći ćemo onima kojima je pomoć najpotrebnija i smanjiti zavisnost o prljavoj energiji,“ navela je Popa.

Ona je ocijenila da podrška EU koristi građanima Crne Gore, promoviše poštovanje vladavine prava, dobrog finansijskog upravljanja, standarda životne sredine i radnog zakonodavstva.

Popa je poručila da će EU nastaviti da podržava Crnu Goru kroz najbolja moguća rješenja za građane i vrijednost za novac, bilo podrškom strukturnih reformi, poboljšanjem životnog standarda ili finansiranjem velikih investicija, navodeći kao primjer unapređenje željezničke i drumske veze između Bara i Boljara.

