Erdogan u vođstvu, ali nije osvojio nadpolovičnu većinu

Ankara, (MINA) – Aktuelni predsjednik Turske Redžep Taip Erdogan osvojio je na predsjedničkim izborima 49,37 odsto glasova, a opozicioni predstavnik Kemal Kiličdarolu 44,94 odsto, pokazuju rezultati nakon 97,8 odsto prebrojanih glasova.

Prema tim podacima Sinan Ogan osvojio je 5,25 odsto glasova, prenosi Al Džazira.

Ukoliko nijedan kandidat ne bude imao prostu većinu, dva kandidata sa najvećim brojem glasova ići će u drugi krug glasanja.

