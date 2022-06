EK dala preporuku da se Ukrajini dodijeli status kandidata

Brisel, (MINA) – Evropska komisija (EK) dala je preporuku da se Ukrajini dodijeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Predsjednica EK Ursula fon der Lajen je kazala da Ukrajina zaslužuje evropsku perspektivu i da bi ta država trebalo da bude dočekana kao zemlja kandidat.

“Ipak, čeka ih još važnog posla. Cijeli proces pristupanja je zasnovan na zaslugama, i zavisiće u potpunosti od Ukrajine”, rekla je fon der Lajen, prenosi BBC.

