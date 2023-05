Đurović: Sistemske zakone treba da usvaja nova parlamentarna većina

Podgorica, (MINA) – Sistemske zakone treba da usvaja nova parlamentarna većina, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović, navodeći da od novoizabranog predsjednika države Jakova Milatovića očekuje da odmah nakon stupanja na funkciju potpiše zakone koji čekaju proglašenje.

Đurović je to kazala na konferenciji za novinare u parlamentu, nakon sastanka sa predsjednikom Nacionalnog savjeta Austije Volfgangom Sobotkom.

Upitana da prokomentariše stav Demokratskog fronta (DF) da Skupština ne bi trebalo da radi dosadašnjim intenzitetom, Đurović je podsjetila da je aktuelni predsjednik Milo Đukanović donio ukaz o raspuštanju Skupštine za koji ona, kao i parlamentarna većina, smatraju da nije ustavan.

“Ustavni sud kao najviša sudska grana vlasti u našoj državi nije našao za shodno da razmatra to pitanje. Ustavni sud treba i mora da da odgovore na sva pitanja iz domena funkcionisanja sistema”, kazala je Đurović.

Ona je podsjetila da je sazvala sjednicu Skupštine koja je zakazana prije nego je Đukanović donio ukaz i raspisao izbore, na čijem dnevnom redu je bilo više tačaka.

“Na toj sjednici je bila ratifikacija važnih zakona iz domena obaveza prema Berlinskom procesu. Smatrala sam važnim da se o tome raspravlja i parlament ih je usvojio, time smo dokazali posvećenost EU putu”, navela Đurović.

Ona je dodala da sada ti zakoni čekaju kod predsjednika da ih proglasi.

“Još uvijek nijesu na snazi, očekujem od novoizabranog predsjednika Jakova Milatovića da ih proglasi odmah nakon inaguracije”, kazala je Đurović.

Prema njenim riječima, DF je imao svoje stanovište koje je „možda izazvano i nekim drugim odnosima”.

“Parlament se ponaša restriktivno, u smislu da je evidentno da će parlamentarni izbori biti. Da li će biti za 30 ili 130 dana, u ovom trenutku ne znamo, ali vrlo skoro će biti. Smatramo odgovornošću da sistemske zakone razmatra nova parlamentarna većina”, kazala je Đurović.

Ona je rekla da ne postoji zakonska ni ustavna ograničenja koliko parlament može da radi.

“Naša moralna i politička odgovornost je da budemo restriktivni. Očekujemo da vidimo kako će se stvari dešavati u narednim danima. Pozdravljamo inauguraciju Milatovića i očekujemo značajne promjene u crnogorskom društvu nakon inuguracije”, kazala je Đurović.

Ona je istakla da Crna Gora, i pored svih izazova u posljednjem periodu, ostaje posvećena evropskih vrijednostima.

“Svjesni smo izazova na tom putu. Očekujem da ćemo nakon svih događanja obezbijediti političku stabilnost koja će pomocći da nađemo adekvatne odgovore kako bismo nastavili na reformskom putu”, kazala je Đurović.

Prema njenim riječima, Crna Gora je vrlo dosljedna u poštovanju vanjske i bezbjednosne politike Evropske unije (EU), i tako će i nastaviti.

“Očekujem da vrlo brzo dođemo do situacije kada ćemo rješavati reforme procese nakon kojih ćemo doći do kvalitetnih rješenja i, nadam se, datuma učlanjenja u EU”, kazala je Đurović.

Sobotka je, komentarišući situaciju oko raspuštanja parlamenta, kazao da on ima pravo da radi dok se ne izabere novi saziv, jer bi, kako je naveo, u suprotnom imali vakuum.

„U parlamentarnim demokratijama to ne smijete imati. U tom vremenu se i kod nas donose zakoni koji će biti važeći i poslije tog parlamenta. Što se tiče raspuštanja parlamenta, o tome treba da odluče sudovi”, kazao je Sobotka.

On je rekao da je Crna Gora otvorila sva poglavlja, i da sada treba da ih zatvara.

“Poštovanje za ono što je urađeno je jedno, odgovornost za budućnost je drugo. Nadam se da će Crna Gora inaguracijom predsjednika dobiti novi snagu, koju i građani žele, vidimo konstantnu pozitivnu sliku o Evropi među građanima”, rekao je Sobotka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS