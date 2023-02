Đurović: Nadam se dogovoru i oko četvrtog kandidata

Podgorica, (MINA) – Dogovor o izboru sudija Ustavnog suda na sjednici 27. februara biće ispoštovan, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović dodajući da se nada da će tada doći do dogovora o četvtom kandidatu za sudiju.

Ona je za Televiziju Crne Gore istakla da je, tokom svog mandata na mjestu predsjednice Skupštine, u potpunosti posvećena problemu izbora sudija Ustavnog suda.

“Tu sam posvetila dosta vremena i energije, tražeći način da kroz politički dijalog dođemo do kvalitetnih rješenja. Mislim da sam u tome uspjela i da dogovor postoji. I kako je zakazana sjednica o izboru najmanje troje – ja želim da čujem i četvoro sudija – Ustavnog suda”, istakla je Đurović.

Kako prenosi portal RTCG, ona je navela da je dva puta organizovala kolegijum, koji je donio odluku o najboljem datumu za sazivanje sjednice.

Đurović, kako je rekla, smatra da će se dogovor 27. februara biti ispoštovan.

“Mislim da to ne može biti dovedeno u pitanje. Ono što želim da vjerujem je da ćemo 27. februara doći do dogovora i oko četvrtog kandidata Ustavnog suda kako bi Ustavni sud bio potpuno kompletiran”, zaključila je Đurović.

