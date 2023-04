Đurašković: Prirodno da inauguracija Milatovića bude na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Cetinje je prijestonica države i očekivano je i prirodno da inauguracija novoizabranog predsjednika Crne Gore Jakova Milatović bude održana u tom gradu, kazao je gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković.

Prema riječima Đuraškovića, bila bi veoma loša poruka da se uradi drugačije.

“To bi bilo otvoreno nipodaštavanje Cetinja i svojevrsni obračun sa gradom koji je istorijska i sadašnja prijestonica, čiji je status definisan Zakonom o Prijestonici”, dodao je Đurašković.

Đušković je kazao da predsjednici dolaze i odlaze, ali da Cetinje kao simbol vječne Crne Gore, njene nezavisnosti i trajanja ostaje i da mu niko ne može oduzeti status koji ima.

“Ko god ima dobru namjeru prema Crnoj Gori i Cetinju, neće izbjegavati Cetinje”, poručio je Đurašković.

On je kazao da je Cetinje mnogo puta u prošlosti dostojanstveno i evropski odgovorilo na brojne izazove.

“Ne vidim razlog da tako ne bude i sada”, zaključio je Đurašković.

