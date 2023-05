Đukanović: Zatražiću titulu počasnog predsjednika

Podgorica, (MINA) – Dosadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović poručio je da se neće povući iz politike kojoj je, kako je naveo, posvetio život, i da će iskoristiti zakonsku mogućnost da zatraži titulu počasnog predsjednika države.

Đukanović je na godišnjoj konferenciji za novinare na Cetinju, kojom završava mandat predsjednika, rekao da očekuje da će vanredni parlemantarni izbori proći u demokratskoj atmosferi.

“Očekujem da će izbori dati jasan pregled rejtinga partija i politika koje se vode na političkoj sceni Crne Gore, vjerujem da će se i na tim rezultatima pokazati dominacija građana za dalji proevropski razvoj države“, kazao je Đukanović.

Đukanović je poručio da se neće povući iz politike.

“Iz čega da se povlačim? Iz onoga čemu sam posvetio život. Sve što bude trebalo toj politici i toj partiji u svim budućim kampanjama, imaće od mene. Ja sam odgovoran građanin ove zemlje i nastaviću u ovom svojstvu da podržim tu politiku“, rekao je Đukanović.

Na pitanje da li je Crna Gora zaista nezavisna država, Đukanović je odgovorio da to zavisi od kvaliteta upravljanja.

“Mogu apsolutno sa sigurnošću kazati da je do 30. avgusta 2020. godine bila i nezavisna, međunarodna priznata i suverena država. Ne možete biti uvaženi od onih kojima se nudite ako ne vodite zemlju na dostojanstven način“, rekao je Đukanović.

Đukanović je najavio da će iskoristiti zakonsku mogućnost i zatražiti titulu počasnog predsjednika.

On je kazao da će taj period provesti u sređivanju svoje arhive, sistematizaciji dugog političkog vijeka.

„Vjerujem da to može koristi, ne samo za moja duogtrajnija sjećanja, nego i nekome ko ima ambiciju da se bavi politikom. Dobro je da čuvamo i pisane tragove“, naveo je Đukanović.

Na pitanje kako komentariše tvrdnje političkih protivnika da bi Crna Gora davno bila u EU da se Demokratska partija socijalista (DPS) iskreno zalagala za to, Đukanović je odgovorio da je sve što je u državi urađeno na planu evropskog razvoja, uradila prethodna vlast.

„A zašto Crna Gora već do sad nije članica? To je proces koji podrazumijeva susretno djelovanje i postojanost i komptetetnost u realizaciji reformi koje nas kvalifikuju za članstvo“, rekao je Đukanović.

On je ocijenio da je tačno da su posustale reforme na Zapadnom Balkanu, ali da toj konstatciji nedostaje rečenica o njihovoj odgovornosti za posustajanje reformskog aktivizma.

“Treba nam pomoći da bismo stali na kolosjek evropskog razvoja. Izostanak dovoljne pomoći od Evropske unije (EU) i NATO-a otvorio je široko vrata djelovanju antievropskih politika, počev od ruske, tako da je Balkan izložen malignom uticaju trećih zemalja“, kazao je Đukanović.

Odgovarajući na pitanje da li žali za nečim, Đukanović je rekao da „kada završite neki posao, vjerujem da dođete do zaključka da je moglo bolje“.

„Kada razmišljam o onome šta su bila najvažnija ostvarenja na kojima sam radio, tu ništa ne bih mijenjao. Ponosan sam da smo umjesto pogibija odabrali mir, ponosan na članstvo u NATO, poziciju lidera na putu ka EU, na sve investicije“, rekao je Đukanović.

On je, govoreći o institucijama države, kazao da se one ne grade za 14 godina.

„Trebaće nam najmanje pola vijeka da stvorimo institucije. Nije pitanje jesmo li završili ili nijesmo, nego idemo li dobrim smjerom“, kazao je Đukanović.

Upitan čime će se baviti u budućnosti, Đukanović je rekao da o tome nije razmišljao.

„Povlačio sam se više puta i na slična pitanja slično odgovarao – baveći se politikom, nijesam stigao da osmislim alternativni posao. Imam energije i kapaciteta da ga osmislim, u to ne sumnjajte“, rekao je Đukanović.

On je dodao da ako odluči da osnovnu djelatnost dopuni još nečim, to če biti izraz ozbiljne odluke da energiju koju ima korisno i racionalno upotrijebi.

Govoreći o eventualnim partnerima za saradnju sa DPS-om nakon izbora, Đukanović je rekao da je veće iskušenje 12. nego 11. jun.

„Mislim da talas politike koji je pokrenut promjenama 30. avgusta još u snazi. Ne želim da prognoziram do koje će se to mjere potvrditi na izborima, ozbiljno iskušenje za lidere uslijediće poslije 11. juna“, naveo je Đukanović.

Odgovarajući na pitanje da li će ga istorija pamtiti kao autotkratu ili reformatora, Đukanović je odgovorio da nema sumnju da će istorija to pravilno vrednovati, „jer ne živimo u vremenu u kojem je moguće izvoditi takve sudove“.

„Zato što ovo vrijeme ne samo u Crnoj Gori i regionu, nego i u Evropi i svijetu, smatram ozbiljnim političkim nevremenom. Politička scena je zahvaćena plitkoumnim populizmom“, kazao je Đukanović.

On je kazao da taj sud čeka savršeno mirno i optimistično.

Odgovarajući na pitanje da li postoji mogućnost za saradnju sa partijama nekadašnjeg Demokratskog fronta (DF), Đukanović je rekao da vjeruje da će dijalog sa svim političkim subjektima biti nastavljen.

„Ja nijesam u poziciji predsjednika stranke, kada sam napuštao funkcije nijesam ih napuštao forme radi, da bih iz sjenke vodio procese. Ja neću upravljati politikom DPS-a, bilo bi pametno nastaviti taj dijalog“, rekao je Đukanović.

On je dodao da bez dijalog, makar i sa predstavnicima suprotnih politika, ostavlja se mogućnost da se taj konflikt riješi sukobom.

„Dijalog uvijek može da dovede do saveznistva ukoliko dođe do promjena u politici i približavanja. Postoje mnogo blizi subjekti DPS-u od DF“, kazao je Đukanović.

Đukanović je, govoreći o funkciji u partiji, rekao da je u ovom trenuku nema.

Na pitanje da li namjerava da se preseli u Ujedinjene Arapske (UAE) Đukanović je rekao da su u pitanju apsolutne dezinformacije, i da nijednog trenutka u životu nije razmišljao da se seli iz Crne Gore.

„Crna Gora je moja cjeloživotna adresa. Rekao sam čime imam namjeru dominantno da se bavim, i taj me posao vezuje za Crnu Goru“, kazao je Đukanović.

