Đukanović predložen za predsjedničkog kandidata

Podgorica, (MINA) – Lider Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović predložen je za kandidata te stranke na predstojećim predsjedničkim izborima.

Iz DPS-a su tu informaciju objavili na zvaničnom Tviter /Twitter/ nalogu partije.

Državna izborna komisija do sada je utvrdila kandidature lidera Nove srpske demokratije i Socijaldemokratske partije Andrije Mandića i Draginje Vuksanović Stanković.

Predsjednički izbori zakazani su za 19. mart, a krajnji rok za predaju kandidatura je 26. februar.

