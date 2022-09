Đukanović počinje konsultacije o mandataru

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović počeće danas konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih partija o mandataru za sastav nove vlade.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović će danas razgovarati sa predstavnicima Demokratske partije socijalista, Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore.

Vladi Dritana Abazovića izglasano je nepovjerenje na sjednici Skupštine 19. avgusta.

