Države regiona moraju obnoviti reformsku energiju

Podgorica, (MINA) – Države Zapadnog Balkana moraju obnoviti reformsku energiju i dati dovoljno argumenata Evropskoj uniji (EU) da djelotvorno pokaže otvorenost za nove članice, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović, dodajući da sve van konteksta evropske i evroatlantske integracije vraća region u nestabilnost.

On je, na panel diskusiji „Razvoj dešavanja na Zapadnom Balkanu: Izazovi miru i stabilnosti u svjetlu regionalne i globalne krize“, koju je organizovao Evropski pokret, kazao da je jako važno da Evropa bude istrajna u novom geopolitičkom kursu.

Đukanović je rekao da su odnosi Crne Gore i Kosova uzorni i da mogu poslužiti kao inspiracija svima drugima u regionu.

„Ponosan sam na čistotu naših odnosa jer nikada ne razgovaramo i ne radimo sa idejom da nekom nanesemo štetu, sve što radimo jeste da pomognemo jedni drugima, a želimo da pomognemo i svima drugima u regionu“, istakao je Đukanović.

On je naveo da je uvjeren da region jedino može biti stabilan i prosperitetan ako nastavi putem evropske i evroatlantske integracije.

„Sve van konteksta evropske i evroatlantske integracije vraća nas u nestabilnost Zapadnog Balkana“, poručio je Đukanović.

Ta nestabilnost, kako je naglasio, ne odgovara nijednoj zemlji regiona, ni Evropskoj uniji (EU), niti NATO-u.

„Zato je dobro u tom zlu koje se dogodilo u Ukrajini da se probudilo jedinstvo EU, da je osnažena ideja nastavka politike proširenja“, kazao je Đukanović.

On je rekao da priželjkuju da EU nastavi istrajno sa tim političkim kursom – geopolitičke spoznaje važnosti Zapadnog Balkana, a ne administrativnog pristupa politici proširenja, da nastavi sa da vrata drži otvorenim.

Đukanović je naveo da to treba da bude inspiracija za sve zemlje Zapadnog Balkana koje su, kako je ocijenio, u međuvremenu poprilično usnule u realizaciji reformi.

„Moramo obnoviti svoju reformsku energiju i dati dovoljno argumenata EU da djelotvorno pokaže svoju otvorenost za nove članice“, rekao je Đukanović.

On je kazao da, ukoliko se to dogodi, i Crna Gora konsoliduje svoju državnu politiku kroz izborne procese ove godine, nema nikakve sumnje da će Crna Gora biti prva sljedeća članica EU.

„Crna Gora je toliko odmakla, ubijeđen sam da uz obnovu pune posvećenosti reformama i držanje otvorenih vrata od strane EU, Crna Gora prva prolazi kroz taj cilj“, istakao je Đukanović.

On je ocijenio da je u protekle dvije i po godine u Crnoj Gori uočljiv jako loš kvalitet državne vlasti.

Đukanović je kazao da Vlada duže traje u tehničkom, nego u političkom mandatu.

“Nijesu mogli do većine da formiraju treću vladu, iako su to pokušali da urade ustavno-pravnom vratolomijom”, rekao je Đukanović.

On smatra da je izvršna vlast potpuno neposvećena strateškim interesima Crne Gore.

“Propustili smo i mi i naši zapadni partneri da vidimo o kakvom se uplivu u politički izborni proces u Crnoj Gori radi. Propustili smo da vidimo da je Srpska pravoslavna crkva zajedno sa Ruskom pravoslavnom crkvom dio najopakijeg instrumentarija meke moću Rusije na Zapadnom Balkanu”, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, izvršna vlast u Crnoj Gori je, nažalost, prije sklona da slijedi velikosrpske i ruske interese nego evropske.

“Volio bih da nemamo asistiranja koja u osnovi imaju za potrebu politički inženjering u Crnoj Gori, da možemo mirno da odlučujemo o svojoj budućnosti. Moramo da odlučimo da li će naša budućnost biti evropska ili antievropska”, istakao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, zalaganje za politiku statusa kvo na Balkanu je zalaganje za ulazak pod bezbjednosni kišobran Rusije.

O tome se, kako je kazao Đukanovič, danas odlučuje i u Crnoj Gori, i na Zapadnom Balkanu.

On je rekao da nema dilemu oko toga šta većina ljudi u Crnoj Gori želi.

„A kako se dogodi da to što dubinski želi većina crnogorske javnosti dobije ovakvu interpretaciju kroz izbor izvršne vlasti, o tome treba svi da razmislimo, da vidimo ko je tome koliko doprinio“, kazao je Đukanović.

On je rekao da ne misli da su zbog toga izgubili većinu u crnogorskoj javnosti za dalji evropski put.

„Mislim da pametnom politikom na izborima, ne mislim samo na predsjedničkim, nego i parlamentarnim, treba da rekuperiamo ono što je evropska politčka energija i da pokušamo da vratimo stvari u normalu“, naveo je Đukanović.

On je kazao da vjeruje da Crna Gora nakon toga opet može biti predvodnik evropske politike u regionu i da dalje može nositi epitet države koja predstavlja sidro stabilnosti regiona.

Đukanović je, govoreći o pitanju Kosova, rekao da rješenje mora biti pronađeno.

On je uvjeren da je to pitanje rješivo.

„Do rješenja se mora doći, Alternativa je posve nerazumna, značila bi da želimo da zamrznuti konflikt traje”, naveo je Đukanović.

On je kazao da ideju povratka Kosova u sastav Srbije vidi kao nemoguću istorijsku reviziju.

“Kosovo je nezavisno. Svaki pokušaj povratka unatrag ne vodi ničemu“, rekao je Đukanović.

On je naveo da je u razgovorima koje je imao sa aktuelnim predsjednikom Srbije i njegovim prethodnikom kazao da jedino dobro što mogu da urade jeste da odmah izađu pred javnost Srbije i obavijeste ih o činjeničnom stanju.

„Činjenično stanje kaže da se više ne vodi borba za Kosovo, da je ta borba izgubljena i da taj predsjednik i današnja javnost tu bitku niti može da vodi, niti da je dobije“, rekao je Đukanović.

Upitan da li je bio „neprijatelj Srbije“ kada je to govorio, Đukanović je odgovorio da ne zna kako je doživljavan.

„Znam da se jako uporno spinuje da sam ja neko ko ugrožava srpske interese. Ako nešto ugrožavam, ugrožavam velikosrpske interese, i to radim vrlo namjerno“, naveo je Đukanović.

Prema njegovim riječima, zamrznuti konflikt, ako nema ozbiljne posvećenosti u njegovom odmrzavanju, uvijek završava na isti način, novom nestabilnošću i ratom, a to je nešto što niko ne želi.

On je ponovio da se mora naći rješenje za taj problem.

“Pozdravljam napore koji se ulažu iz Prištine i Beograda da se dođe do nekog dugoročno održivog rješenja. Dobro je da su uključeni i naši inostrani partneri. Nemamo se na koga ovdje osloniti osim na Evropsku uniju (EU) i Sjedinjene Američke Države”, rekao je Đukanović.

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani rekla je da u svakom dijalogu mora postojati konstruktivnost sa obje strane, ako se želi postići uspjeh.

Ona je kazala da, s jedne strane Kosovo pravi kompromise, ali da s druge strane od Srbije dobijaju mnogo riječi, te da najveći dio sporazuma nikada nije bio implementiran.

“Srbija pleše kako svira Rusija. Mislim da je iluzija vjerovati da će se oni odaljiti od Rusije i ruskog uticaja, jer je on previše dubok, i okrenuti se zapadnim, evropskim vrijednostima. Zaista bih voljela da nijesam u pravu”, rekla je Osmani.

Ona je kazala da je cilj Kosova da postane članica NATO-a.

“Pomozite Kosovu da uđe u NATO, da Zapadni Balkan uđe u EU. Kada ove zemlje regiona budu u EU, onda će cijela paradigma da se promijeni”, rekla je Osmani.

Govoreći o predlogu koji je na stolu, Osmani je kazala da ga je Kosovo doživjelo kao dobru platformu za dogovor.

“Čekamo da briselski razgovori ponovo počnu”, dodala je ona.

Govoreći o zajednici opština, Osmani je kazala da Kosovo nije protiv manjinskih prava, i da žele da Srbi imaju najveće garancije koje mogu da postoje na osnovu evropskih i međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava.

“Dakle, nijesmo protiv prava manjinskih zajednica, ali treba da budemo sigurni da sistem koji postoji neće podrivati unutrašnju funkcionalnost Kosova, da bude u skladu sa Ustavom”, rekla je Osmani.

Ona je kazala da Srbiji ne treba ostaviti instrumente u rukama sa kojima će da podrivaju suverenitet i nezavisnost Kosova.

Osmani je navela da politika udovoljavanja neće ubijediti Srbiju da postane prijatelj, već će imati suprotan efekat.

„Kada je Srbija ostala jedina zemlja koja se nije pridružila sankcijama protiv Rusije, već je umnožila saradnju na svim nivoima, to je bio znak za EU da zaustavi dalje pregovore sa Srbijom“, kazala je Osmani.

Ona je rekla da je demokratska, proevropska Srbija u interesu građana te države, ali i svih drugih u regionu.

Osmani je kazala da je saglasna sa tim da kada bi se išlo sa jasnim rješenjima, bilo bi mnogo bolje za dugoročnu perspektivu Zapadnog Balkana i dugoročni mir i stabilnost.

„Mi ne ispitujemo motive međunarodne zajednice, upravo je suprotno, mislim da su svi zainteresovani da imamo dugotrajni mir i stabilnost, ali se ne slažim sa tom aktivnom politikom udovoljavanja čovjeku koji nikada ne odradi ono što je rekao“, rekla je Osmani.

Ona je upitala zar Srbiju to što nije uvela sankcije Rusiji čini konkstruktivnim partnerom.

„A sa druge strane je Kosovo koje je 100 odsto usklađeno sa svakom odlukom EU u vanjskoj i bezbjednosnoj politici, iako nemamo obavezu“, istakla je Osmani.

Kosovo je, kako je kazala, u potpunosti uz međunarodnu zajednicu kada je u pitanju podrška Ukrajini.

„Mi smo miljama ispred Srbije kada je demokratija u pitanju. Kada bih počela da navodim listu ustupaka koje je Kosovo napravilo u dijalogu, trebalo bi da sjedimo do sjutra ovdje“, rekla je Osmani.

Ona je poručila da je u geostrateškom interesu same EU da Zapadni Balkan dovede bliže Uniji, a na kraju i u EU.

„Vjerujemo u evroatlantski put i dobro je to što imamo partnere poput Crne Gore na našoj strani“, istakla je Osmani.

