Đukanović: Ozbiljna agresija nacionalizama iz regiona

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se nalazi pred ozbiljnom agresijom nacionalizama iz regiona i izložena je opasnosti da njen građanski karakter i opstanak ugroze agresivni velikodržavni projekti, ocijenio je predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanović.

On je, na promociji u Ulcinju, kazao da su zbog toga predsjednički izbori prilika da se stane na put tim retrogradnim tendencijama i da pokaže odlučnost da se Crnu Goru zadrži onakvom kakvom je stvarana.

“Da je zadržimo kao građansku državu međunacionalnog i međuvjerskog sklada, koja sve više, iz dana u dan, učvršćuje svoj vrijednosni evropski temelj”, kazao je Đukanović.

On je poručio da je potrebno da svi zajedno 19. marta podignu patriotski glas razuma, da bi se odbranila Crna Gora od meteža i kolapsa koji joj prijeti.

Crnogorski predsjednik je ocijenio da je ugrožena ekonomija i govorio o pojedinostima iz novog zaduženja Vlade Crne Gore.

“Pogledate koliko nas košta novo zaduženje kod komercijalnih banaka. Prvo pitanje je – a zašto se zadužujemo na takav način, zašto se mi ne zadužujemo kao Makedonija i kako smo se ranije zaduživali? Dakle, emisijom obveznica i njihovim iznošenjem na evropsko tržište”, ukazao je Đukanović.

On je saopštio da se mora imati stabilnost za pojavu na evropskom tržištu.

“Našu vladu niko ne prepoznaje kao faktor stabilnosti ni u zemlji ni u regionu”, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, da bi se izašlo na to tržište mora se imati jasna projekcija stabilnosti javnih finansija. “Danas nema govora o stabilnosti javnih finansija Crne Gore”.

“Kada je vlada koju je vodio Duško Marković 2019. godine uzela posljednji kredit na međunarodnom tržištu kamatna stopa bila 2,75 odsto. Kredit po kojem se ova vlada zadužuje je po stopi od 9,2 odsto bez obrade kredita, dakle, sa obradom kredita on će koštati 11 odsto”, kazao je Đukanović-

On je upozorio da će, pošto je ta kamatna stopa promjenljiva, ona samo da raste.

„Da vam kažem i ovaj kuriozitet. Zadužili smo se a zahvaljujući rastu EURIBOR. Dakle, što je sastavni dio te kamatne stope po kojoj smo zadužili, već danas cijena našeg zaduživanja skuplja za 55 hiljada EUR za jedan dan”, rekao je Đukanović.

To je, smatra on, najbolja slika umijeća, odnosno neumijeća aktuelne Vlade koja bez ikakvog obzira arči crnogorska dobro, budžet, poreske prihode svih građana da bi kupila još koji dan svoje vlasti.

“To je vlast koja ne služi Crnoj Gori. Oni su nažalost od prvog do posljednjeg dana na vlasti pokazali da su najbijedniji slugani tuđih interesa. Najbijedniji slugani interesa i politika onih država koje ne žele dobro Crnoj Gori”, kazao je Đukanović.

Đukanović je naglasio da je apsolutno ubijeđen da će Crna Gora tokom njegovog sljedećeg predsjedničkog mandata postati članica Evropske unije.

“To je u krajnjem završni korak one vizije koju smo predstavili građanima Crne Gore i na kojoj smo vrijedno i uspješno radili”, rekao je Đukanović.

