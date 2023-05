Đukanović na ceremoniji krunisanja kralja Čarlsa Trećeg

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prisustvovaće danas ceremoniji krunisanja kralja Čarlsa Trećeg i kraljice Kamile u Vestminsterskoj opatiji u Londonu.

Đukanović je u London otputovao sa suprugom, na poziv kraljevske porodice.

Ceremonika krunisanja biće obavljena pred pred 2,3 hiljade zvanica i stotina miliona televizijskih gledalaca.

Poslednje krunisanje bilo je 1953. godine za kraljicu Elizabetu Drugu koja je umrla 8. septembra prošle gdine u 97. godini, u svom zamku Balmoral u Škotskoj.

Čarls će na krunisanju položiti zakletvu i blagosloviće ga nadbiskup Kenterbrija i zatim će mu na gavu biti stavljena kruna Svetog Edvarda i dato kraljevsko žezlo.

