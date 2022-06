Đukanović: Crna Gora ne preduzima rusofobne politike, ali osuđuje agresiju

Istanbul, (MINA) – Crna Gora ne preduzima rusofobske politike, a njeno poštovanje prema Rusiji i ruskom narodu nije se promijenilo, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović, dodajući da Crna Gora osuđuje politiku agresije.

Upitan da li, zbog odluke o zatvaranju vazdušnog prostora za avion ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova, očekuje neki čin neprijateljstva ili osvete od Rusije, Đukanović je odgovorio da je Rusija već Crnu Goru stavila na spisak neprijateljskih zemalja.

On je, u intervjuu agenciji Anadolija kazao kako je to dosta radikalan istorijski obrt, podsjećajući da su Crna Gora zemlja i Rusija prije nekoliko godina proslavile tri vijeka međudržavnih odnosa.

“Crna Gora ne preduzima nikakve rusofobske politike niti se kod nas promijenilo poštovanje koje imamo prema Rusiji, ruskom narodu i tradiciji naših međusobnih odnosa. Ono što mi osuđujemo to je politika agresije”, rekao je Đukanović.

Dodao je kako su mjere koje Crna Gora preduzima u funkciji odgovora na agresiju i stoprocentno usaglašene sa vanjskom i bezbjedonosnom politikom Evropske unije (EU).

“Pokušaj Lavrova da, od zemalja koje su članice NATO-a i koje su stoprocentno usaglasile svoju spoljnu politiku sa EU, dobije dozvolu za prelet je obična politizacija i pokušaj stvaranja privida o nekoj rusofobskoj atmosferi u današnjoj Evropi”, rekao je Đukanović.

On je ocijenio da je Lavrov, ako je zaista ozbiljno razmišljao o tome da posjeti Srbiju, znao kakav će biti odgovor zemalja koje se nalaze na vazdušnom putu između Moskve i Srbije.

