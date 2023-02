Đukanović: Crna Gora čvrsto stoji uz Ukrajinu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora čvrsto stoji uz Ukrajinu i njeno vođstvo, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović povodom godišnjicu ruske invazije na tu državu.

Đukanović je rekao da je godina od početka razaranja u razmjerama koje nijesu viđene od Drugog svjetskog rata, neopisivih stradanja i patnji.

“Ali i dostojanstvene i odlučne borbe ukrajinskog naroda u odbrani svoje zemlje, međunarodnog pravnog poretka i najviših vrijednosti slobodnog svijeta. Crna Gora čvrsto stoji uz Ukrajinu i njeno vođstvo”, naveo je Đukanović na Tviteru.

On je kazao da se Crna Gora divi hrabrosti kojom Ukrajina brani slobodu i najviše vrijednosti slobodnog svijeta

“Sloboda, demokratija i život zasnovan na jednakosti i pravilima su naš zajednički izbor”, istakao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS