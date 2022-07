DPS bi glasalo 28,2 odsto građana, Demokrate 14,9 odsto, DF14 odsto

Podgorica, (MINA) – Demokratsku partiju socijalista (DPS) bi, ukoliko bi naredne sedmice bili održani parlamentarni izbori, podržalo 28,2 odsto građana, Demokrate 14,9 odsto, a Demokratski front (DF) 14 odsto, pokazalo je istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM).

Istraživanje “Političko javno mnjenje Crne Gore” realizovano je od 11. do 27. juna ove godine, na uzorku od 1.026 ispitanika.

Prema istraživanju, ukoliko bi naredne sedmice bili održani parlamentarni izbori, pokret Evropa sad podržalo bi 10,9 odsto građana, URA-u 4,8 odsto, Socijalističku narodnu partiju (SNP) 3,8, Socijaldemokratsku partiju (SDP) 3,4 a Bošnjačku stranku (BS) 3,3.

Istraživanje pokazuje da bi za Socijaldemokrate glasalo 2,6 odsto građana, AA 2,3 odsto, DUA 1,8 odsto, Pravu Crnu Goru 1,6, a Slobodnu Crnu Goru jedan odsto.

Prema istraživanju, 68 odsto građana podržava članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, 18 odsto ne podržava, a 14 odsto nema određeno mišljenje.

Polovina crnogorskih građana, 51,6 odsto, smatra da se Crna Gora kreće pogrešnim putem, pokazalo je istraživanje CEDEM-a.

Prema istraživanju, 51,6 odsto građana smatra da se Crna kreće pogrešnim putem, 20,4 odsto pravim, dok 28,1 odsto ne zna, odnosno ne može da procijeni.

Profesor Miloš Bešić kazao je da se u odnosu na prethodno istraživanja za 5,4 odsto smanjio procenat onih koji smatraju da Crna Gora ide pravim putem.

Na pitanje da li ste zadovoljni dosadašnjim učinkom Vlade premijera Dritana Abazovića, 36,2 odsto građana je odgovorilo da je veoma nezadovoljno, a 20,9 odsto da je uglavnom nezadovoljno.

Istraživanje je pokazalo da je dosadašnjim učinkom Vlade Abazovića uglavnom zadovoljno 20,4 odsto građana, veoma zadovoljno 3,4 odsto, dok 19,1 odsto nema stav.

Bešić je kazao da je znatno izraženije nezadovoljstvo nego zadovoljstvo učinkom Vlade.

Upitani za očekivanja od Vlade kada je riječ o EU integraciji, 19,6 odsto građana je kazalo da misli da će manjinska Vlada ubrzati put ka EU, 27,3 odsto da će se nakon formiranja nove Vlade Crna Gora jednako brzo kretati ka Uniji kao i ranije.

Prema istraživanju, 18,4 odsto građana mislim da će nova Vlada usporiti put Crne Gore ka EU, dok ne zna ili nema stav 34,6 odsto.

Na pitanje šta očekuju od Vlade Abazovića, 18,6 odsto odgovorilo je da misli da će ta Vlada biti veoma efikasna i uspješna.

Prema istraživanju, 12,7 odsto podržava formiranje manjinske Vlade, ali ne vjeruje da će dugo trajati, 22,9 odsto kazalo je da će manjinska Vlada biti bolja od prethodne Vlade, ali da nema velika očekivanja.

Skoro 40 odsto građana, 39,1 odsto, smatra da je nova Vlada izdaja naroda i da je protivna volji naroda da se smijeni Demokratska partija socijalista, dok 6,7 odsto ne zna.

Najviše povjerenja građani imaju u sistem obrazovanja 52,8 odsto, Srpsku pravoslavnu crkvu 45,7 odsto, zdravstveni sistem 45,7 odsto, policiju 43,8, Delegaciju EU u Crnoj Gori 43,2 odsto, Organizaciju Ujedinjenih nacija 43 odsto, a u NVO 39,8 odsto.

