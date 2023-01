Djeca da prime MMR vakcinu, male boginje već registrovane u regionu

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ) pozvao je roditelje da vakcinišu djecu MMR vakcinom, navodeći da je učinak manje pokrivenosti vakcinacijom Crnu Goru doveo pred izbijanje epidemije malih boginja.

Iz Instituta su kazali da su prvi potvrđeni slučajevi morbila već registrovani u regionu.

“Molimo roditelje da vakcinišu svoju djecu MMR vakcinom u periodu predviđenom za vakcinaciju, jer je to vrijeme kada su djeca najosjetljivija na zarazne bolesti koje se preveniraju ovom vakcinom i omoguće im zdravo djetinjstvo”, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su upozorili da male boginje mogu uzrokovati izuzetno teške komplikacije kao što su upala pluća i drugih dijelova respiratornog sistema, upala srednjeg uva, encefalitis, kasne sekvele nakon više godina od infekcije, kao što je subakutni sklerozirajući panencefalitis i smrtne ishode.

“Nadamo se da ćemo zajedno, uz pomoć roditelja, nacionalnih i međunarodnih partnerskih institucija uspjeti spriječiti epidemiju malih boginja u našoj zemlji i sačuvati zdravlje najmlađih članova našeg društva”, poručili su iz IJZ-a.

