DIK: Do devet sati glasalo 6,2 odsto birača

Podgorica, (MINA) – U drugom krugu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori do devet sati glasalo je 6,2 odsto birača, ili 33.551, saopštio je predsjednik Državne izborne komisije (DIK) Nikola Mugoša.

On je na konferenciji za novinare rekao da blage razlike sa podacima koje objavljuju nevladine organizacije mogu biti posljedica toga što su opštinske izborne komisije počele prikupljanje podataka o izlaznosti nešto prije devet sati.

Prema podacim DIK-a, u Andrijevici je do devet sati glasalo 5,04 odsto birača, Baru 5,28 odsto, Beranama 6,15 odsto, Bijelom Polju 5,35 odsto, Budvi 7,56 odsto, na Cetinju 7, 14 odsto, u Danilovgradu devet odsto, Gusinju 3,08 odsto.

U Herceg Novom glasalo je 4,7 odsto birača, Kolašinu 7,25 odsto, Kotoru 5,52 odsto, Mojkovcu 7,63 odsto, Nikšiču 7,13 odsto, Petnjici 4,35 odsto, Plavu 3,72 odsto, Pljevljima 7,37 odsto, Plužinama 5,79 odsti, a u Podgorici 7,56 odsto.

U Rozajama je do devet sati glasalo 2,4 odsto birača, Šavniku 10,13 odsto, Tivtu 6,6 odsto, Tuzima 2,04 odsto, Ulcinju 2,55 odsto, na Žabljaku 5,32 odsto, a u Zeti 7,19 odsto.

“Ukupna izlaznost do devet sati, uz ogradu da je nekoliko opštinskih komisija počelo prikupljanja podataka ranije, je 6,2 odsto”, rekao je Mugoša.

Glasačko pravo na izborima ima 542.154 građana, a biračka mjesta otvorena su do 20 sati.

