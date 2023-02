DIK da kaže može li Evropa sad predložiti novog kandidata

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) zatražio je od Državne izborne komisije (DIK) da se izjasni o tome da li ta stranka može predložiti novog predsjedničkog kandidata iz svojih redova.

Iz PES-a su kazali da su se danas obratili DIK-u zahtjevom za davanje mišljenja o svim pravnim nedoumicama koje ovih dana opterećuju i stručnu javnost i građane.

„S obzirom na to da je DIK odlukom bez presedana i pravnog uporišta odlučio da politički diskvalifikuje Milojka Spajića, DIK je dužan da da odgovor da li PES može da predloži drugog kandidata iz svojih redova“, kaže se u saopštenju.

Iz PES su zatražili i odgovor i da li oni birači koji su podržali Spajića, kao kandidatu PES-a, podršku mogu dati nekom drugom kandidatu.

„Kako se radi o kratkim rokovima za predaju kandidature, od DIK-a se očekuje promptno djelovanje i što hitnije davanje mišljenja, budući da se radi o pitanjima koja su od javnog interesa“, kazali su iz PES-a.

