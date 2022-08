Demokrate sa DPS neće ulaziti u kombinacije u vezi vršenja vlasti

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora neće sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) ulaziti ni u kakve kombinacije u vezi vršenja vlasti, onako kako je premijer Dritan Abazović ušao formirajući 43. Vladu, kazao je poslanik Demokrata Momo Koprivica.

On je, na sjednici Skupštine na kojoj se raspravlja o inicijativi za izglasavanje nepovjerenja Vladi, naveo da su u toku pauze dobili pamflet potisan od devet poslanika nekadašnje parlamentarne većine koji su pristali da sa DPS-om biraju 43. Vladu.

Poslanici Socijalističke narodne partije (SNP) i koalicije Crno na Bijelo, njih devet, usaglasili su inicijativu o rekonstrukciji Vlade koja je proslijeđena pobjednicima izbora 30. avgusta 2020. godine i manjinskim strankama.

„Suština je da bi htjeli blanko podršku, a onda „razgovori o rekonstrukciji Vlade počeli bi odmah po završetku sjednice Skupštine 19. avgusta 2022. godine“. Suština je da bi htjeli da dobiju blanko podršku, a onda ćemo Demokrate da vodamo za povodac širom Crne Gore“, rekao je Koprivica.

Koprivica je poručio da, ako neko misli da će da cvile za funkcijama i foteljama, grdno se vara.

On je istakao da od izborne reforme nema ništa, da nije bilo dijaloga i da Odbor nije radio.

„Nećemo sa DPS ulaziti ni u kakve kombinacije u vezi vršenja vlasti onako kako ste vi ušli formirajući 43. Vladu. Ova Vlada nakon izglasavanja nepovejrenja nastavlja da vrši tehnički mandat do izbora nove“, rekao je Koprivica.

Koprivica je dodao da su spremni da se formira nova Vlada koja će poštovati 30. avgust, u okviru volje građana izražene 30. avgusta i da je predsjednik države Milo Đukanović dužan da da mandat onome ko donese 41 potpis.

“Zajedno s DPS-om srušili ste 42. Vladu i, ne trepnuvši, razriješili Bečića, s DPS-om ste izglasali sve one protivustavne zakone, i kako onda neko može očekivati da, u političkom smislu, zaslužite podršku Demokratske Crne Gore”, rekao je Koprivica.

Abazović je kazao da rekonstrukcija Vlade ne može da se utanači sa svakim ministarstvom na sastanku kojem ne prisustvuje jedna značajna politička grupacija i za 15 minuta, ali može vrijednosni karakter i to je iznešeno.

On je naveo da ga raduje što su, nakon deset sati, počeli da govore ko će glasa ili neće.

„Inicijativa DPS-a je došla kao plod potpisivanja Temeljnog ugovora i oni su jasno saopštili da će kada budu u mogućnosti to da suspenduju“, kazao je Abazović.

Abazović je kazao da postoje ljudi koji bili vrlo glasni oko Temeljnog ugovora i da za neke od njih tvrde da ga ne bi potpisali.

„Ja nijesam ni trepnuo, nijesam ovo uradio zbog glasova, podrške, Vlade, ovo sam uradio zbog pomirenja naroda u Crnoj Gori i ponosan sam na to“, poručio je Abazović.

Kako je kazao, ako neko hoće da večeras napravi većinu sa DPS-om, „nemojte onda URA-u više zvati za sto“.

„Ako Vlada padne, sretno bilo, konstituisaće se nova većina, nova većina neka predloži novu Vladu. Ja taj pritisak sa sebe želim da isporučim, bićemo u tehničkoj vladi, nakon toga primopredaja krajnje dostojanstveno“, rekao je Abazović.

Abazović je kazao da je odganizovni šverc preko Luke Bar stao i „razbijen u paramparčad“.

On je ocijenio da za 100 dana nije niko mogao više.

Abazović je istakao da neće da podnese ostavku zato što će za pola sata biti glasanje.

„Moja logika je da DPS ne bi ni podnosio inicijativu da prethodno nije obezbijedio većinu“, rekao je Abazović.

Poslanik Demokratskog fronta (DF), Andrija Mandić, kazao je da se DF-u ne sviđa baš sve predlogu za rekonstrukciju Vlade.

„Polazeći od činjenice da je ovo prilika da se oni koji su pobijedili 30. avgusta mogu ponovo da se okupe. 20 poslanika DF-a je spremno i može ovo odmah da potpiše“, rekao je Mandić.

Mandić je naveo da to doživljavaju kao važan trenutak i da misli da su na dobrom putu.

„Mi stojimo čvrsto oko dogovora parlamentarne većine od 30. avgusta“, poručio je Mandić.

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša kazao je da je mislio da će premijer Dritan Abazović danas obavijestiti da podnosi ostavku.

„To sam mislio, ne zbog mog odnosa prema Abazoviću, nego čini mi se da bi odgovoran potez svakog premijera bio da, kada 68 poslanika traži smjenu Vlade na čijem je čelu, podnese ostavku i pokaže da mu nije stalo do fotelje“, rekao je Mugoša.

On je ocijenio da „političkom cirkusu mora doći kraj“ i da je najkorektnije da se mandat vrati građanima.

Poslanik Demosa, Miodrag Lekić, kazao je da je Vlada zaslužila da bude oborena, ali da neće glasti za to, niti praviti društvo DPS-u.

“Pošto je podnijeta druga inicijativa, ovih 14 dana treba iskoristiti”, rekao je Lekić.

Poslanik Civisa Srđan Pavićević je rekao da je očekivao potez Demokrata i da je njiova želja da se smijeni Vlada realna.

“Ono kako su oni preživjeli promjene koje su se desile moralo je dati svoje posljedice i ovo danas je epilog tome. Nadam se da će kolege iz Demokratske Crne Gore u narednom periodu predlagati jake ideje i vizije”, naveo je Pavićević.

Poslanik Demokrata Vladimir Martinović rekao je da večeras ruše Vladu DPS-a.

On je naveo da nudi Pavićeviću i pobjednicima od 30. avgusta da potpišu dokument da neće praviti bilo kakve kombinatorike sa DPS.

„Večeras kada srušimo DPS Vladu, ko god potpiše da neće da pravi bilo kakvu većinu sa DPS, već od sjutra mogu da počnu pregovori za formiranje 44. Vlade u kojoj nema DPS“, istakao je Martinović.

Martinović je kazao da ono što su im ponudili neozbiljno i da ne vidi razloga zašto ne bi dali prostora za ponudu Demokrata.

Poslanik Prave Crne Gore Milačić je kazao da odmah treba oboriti „pučističku, nelegitimnu, neustavnu, vladu vraćanja DPS-a“.

On je pozvao Abazovića da podnese ostavku.

„I da sjutra sjednemo i da dogovorimo vladu 30. avgusta. Vi i Joković ste danas rekli da to nećete, to su prizemne ucjene, nećemo pristati na takve zamjene teza“, rekao je Milačić.

Potpredsjednik Vlade, Vladimir Joković, upitao je zašto Temeljni ugovor nije potpisala prethodna Vlada koja je imala godinu i četiri mjeseca da ga potpiše.

„Koliko nam je stalo do ovih fotelja, najbolje govori to da je DPS rekao da će ako se potpiše ovakav Temeljni ugovor pokrenuti inicijativu i mi smo rekli potpisaćemo“, rekao je Joković.

Joković je ponovio da je SNP završio svoj glavni politički cilj.

