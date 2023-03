Đeljošaj: Imamo apsolutnu većinu

Podgorica, (MINA) – Albanski forum ostvario je ubjedljivu pobjedu na lokalnim izborima u Tuzima i imaće apsolutnu većinu, kazao je aktuelni predsjednik Opštine Tuzi i predsjednik Albanske alternative Nik Đeljošaj.

On je za Vijesti kazao da proglašavaju apsolutnu pobjedu i da imaju 18 mandata.

Član izbornog štaba koalicije Albanski forum Fikret Ljuljanaj kazao je da su osvojili između 18 i 19 mandata.

Na prošlim lokalnim izborima Albanski forum, koji čine AA, Demokratski savez Albanaca i Demokratska unija Albanaca imali su 16 mandata, Demokratska partija socijalista deset, Bošnjačka stranka četiri, a Socijaldemokrate i Demokratska Crna Gora po jedan.

Opštinska izborna komisija Tuzi najavila je da će prve rezultate izbora saopštiti oko 22 sata.

