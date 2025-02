Danas novi protest grupe Kamo Śutra

Podgorica, (MINA) – Novi protest, koji neformalna grupa studenata „Kamo Śutra?” organizuje povodom neispunjenih zahtjeva nakon tragedije na Cetinju, biće održan danas u Podgorici.

Kako su najavili iz te grupe studenata, protest će početi u 19 sati i 30 minuta ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), odakle je predviđena protestna šetnja do Vlade.

Prošle sedmice grupa “Kamo Śutra?” organizovala je višesatnu blokadu kod zgrade Vlade, a ranije su organizovali proteste i blokade saobraćajnica u Podgorici, dok su se građani samoinicijativno okupljali u više opština.

Studenti traže smjenu ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Alekse Bečića.

Oni zahtijevaju i proaktivno djelovanje nadležnih institucija po pitanju predmeta posjedovanja oružja, reformu sistema funkcionisanja policijskih struktura, povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u školama, kao i poboljšanje institucionalnog pristupa brizi o mentalnom zdravlju.

Iz grupe “Kamo Śutra?” poručili su da neće odustati od okupljanja, dok se ne utvrde odgovornost i propusti u postupanju nadležnih organa za vrijeme i nakon dva zločina na Cetinju u kojima su ubijene 23 osobe.

Kako su kazali, prepoznaju aktivnosti Vlade na povećanju broja policajaca, unapređenju zakonodavstva u oblasti oružja i organizovanju tribina na temu mentalnog zdravlja, ali je prije svega neophodno utvrditi odgovornost za propuste na Cetinju.

