Danas inauguracija Milatovića

Podgorica, (MINA) – Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas će u parlamentu položiti zakletvu i stupiti na dužnost predsjednika države.

Novoizabrani predsjednik polaže zakletvu na dan kada ističe mandat njegovom prethodniku Milu Đukanoviću, a ceremonija inauguracije počeće u 12 sati u Skupštini Crne Gore.

Kako je najavljeno, predsjednica Skupštine Danijela Đurović otvoriće sjednicu, a zatim će uslijediti intoniranje himne.

“Nakon toga će Milatović položiti zakletvu i održati inauguracioni govor, čime će biti označeno njegovo stupanje na dužnost predsjednika Crne Gore”, kaže se u saopštenju iz parlamenta.

Po završetku sjednice, biće održana ceremonija Svečanog vojnog pozdrava na platou ispred Skupštine.

Protokolom je popodne predviđen koktel u Vili Gorica koji priređuje predsjednik Crne Gore sa suprugom.

Milatović je pobijedio na predsjedničkim izborima u drugom krugu, održanom 11. aprila, u kojem je osvojio blizu 60 odsto glasova.

Ustavom Crne Gore, usvojenim 22. oktobra 2007. godine, predsjednik države se bira neposrednim izborima na pet godina.

Od obnove nezavisnosti, 21. maja 2006. godine, funkciju predsjednika Crne Gore obavljao je Filip Vujanović, koji je bio izabran na predsjedničkim izborima 2008. i 2013. godine.

Đukanović je izabran na tu funkciju na predsjedničkim izborima 2018. godine.

