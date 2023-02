Danas 30 godina od zločina u Štrpcima

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori danas će biti obilježeno 30 godina od zločina u Štrpcima, kada je iz voza oteto i ubijeno 20 osoba.

Na željezničkoj stanici Štrpci, uniformisana osobe pod komandom Milana Lukića izvele su iz 20 ljudi, odveli ih u nepoznatom pravcu u ubili.

Najmlađa žrtva imala je samo 16 godina, a najstarija 59. Od 20 osoba koje su ubijene, pronađena su tijela samo njih četvoro.

Povodom 30 godina od zločina u Štrpcima, rodbina otetih i prijatelji položiće sjutra cvijeće na spomen obilježja žrtvama.

Iz Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori saopšteno je da će položiti cvijeće kod spomen obilježja civilnim žrtvama na Pobrežju u Podgorici i u Bijelom Polju kod obeliska “Sahat života”.

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) na Željezničkoj stanici u Podgorici organizovaće komemoraciju povodom zločina u Štrpcima.

Iz YIHR su saopštili da će, osim organizacije komemorativnog skupa, uručiti paket odgovornosti Vladi Crne Gore.

U Crnoj Gori je za ovaj zločin osuđen samo Nebojša Ranisavljević na 15 godina zatvora.

Milan Lukić u Haškom tribunalu osuđen je za zločine počinjene u Višegradu na doživotnu robiju, dok za zločin u Štrpcima nije odgovarao.

Ove godine Viši sud u Beogradu je prvostepeno osudio Gojka Lukića, Duška Vasiljevića i Jovana Lipovca na po deset godina zatvora, a Draganu Đekić na pet godina.

Sud BiH u januaru je osudio Bobana Inđića na 15 godina, a u oktobru prošle godine proglasio krivima još sedam bivših pripadnika Druge podrinjske brigade VRS-a za učešće u otmicama i ubistvima.

