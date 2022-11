Damjanović: Realno da popis bude u oktobru ili novembru

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori trenutno ne postoji politička stabilnost za organizovanje popisa, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović, dodajući da bi bilo relano da on bude održan u oktobru ili novembru naredne godine.

Damjanović je na sjednici Skupštine, na kojoj se raspravlja o Predlogu zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, kazao da je Vlada usvojila zaključke koje je dostavila parlamentu, a kojim se obavezuje da će, u saradnju sa Skupštinom, utvrditi period sprovođenja popisa.

Prema njegovim riječima, period popisa stanovništva ne treba da se preklapa sa većim političkim događajima poput državnih ili lokalnih izbornih kampanja, ili u periodu godine kada koji je karakterističan po vremenskim uslovima koji otežavaju pristup domaćinstvima.

Damjanović je kazao da popis ne može biti organizovam u zimskim i ljetnjim mjesecima, a da bi bilo poželjno da on bude održan u situaciji elementarne političke stabilnosti.

“Svjedoci smo da tu stabilnost trenutno nemamo u Crnoj Gori”, rekao je Damjanović.

Kako je naveo, imajući u vidu da se naredne godine održavaju redovni predsjednički izbori u maju ili aprilu, popis bi morao da bude održan u oktobru ili novembru naredne godine.

“To je za godinu dana. Pola godine bi bio neophodan peroid da se Monstat, ostali državni organi i lokalne samouprave spreme za ove aktivnosti”, rekao je Damjanović, navodeći da će sprovođenje popisa koštati pet miliona EUR.

On je kazao da će popis dati osnovne statističke pokazatelje i parametre koji su neophodni u sprovođenju svih javnih politika.

Poslanik Demokratskog fronta (DF) i izvjestilac Odbora za finansije i budžet, Dejan Đurović, istakao je da je popis tehničko pitanje u gotovo svim državama, ali da je u Crnoj Gori postao političko pitanje.

“Zašto je to tako, vrlo je jednostavno. U procesu razbijanja srpskog naroda i redizajniranja nacionalne mape na teritoriji bivše Jugoslavije, kreatorima projekta glavno oružje postaje popis stanovništva. Dominantna srpska svijest u Crnoj Gori na kraju i posle Drugog Svjetskog rata je mijenjana kako bi se Srbi preveli u Crnogorce i da se novostvorena nacija odvoji od srpske”, rekao je Đurović.

On je kazao da je popis stanovništva prirodan proces i da je njegovo vještačko odlaganje stvorilo nove turbulencije na političkoj i društvenoj sceni Crne Gore.

„Ako su izbori praznik demokratije, onda popis mora biti praznik statistike i demografije i jedan od osnovnih mehanizama za pošteno čišćenje biračkog spisak, koji je preduslov za regularne izbore u Crnoj Gori”, poručio je Đurović.

On je rekao da je Demokratska partija socijalista (DPS) na “fingiranom popisu i fantomskom biračkom spisku bazirala svoje političko djelovanje u Crnoj Gori, podsticala podjele i tako opstajala na vlasti”.

Izvjestiteljka Zakonodavnog odbora Maja Vukićević je kazala da su utvrdili da je Predlog zakona o popisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

“Tokom rasprave na odboru nijesmo čuli nijedan valjani pravni argument zbog čega popis ne bi trebalo da bude sproveden, čuli smo samo da će, ako se na popisu utvrdi da ima više Srba, Crna Gora nestati, što je neozbiljna i neprihvatljiva argumentacija”, istakla je Vukićević.

Ona je poručila da nema potrebe da se od popisa pravi nacionalno pitanje.

Poslanik DF-a Slaven Radunović kazao je da je bivša vlast željela da sprovodi popis isključivo kada je država mogla da kontroliše sve poluge vlasti i da, na neki način, upravlja podacima koji će se dobiti na popisu.

On je rekao da je bivša vlast do 2011. godine na svaki način, pritiscima, polušavala da smanji broj Srba u Crnoj Gori, i da je u tome uspjela.

“Sada smo dobili priliku da prvi put od 1945. godine održimo popis na kojem svako može da kaže što god hoće, slobodno. A ne daju, i to ne samo DPS”, istakao je Radunović.

Poslanik Socijalitičke narodne partije Dragan Ivanović je kazao da je monopol DPS-a godinama uticao na slobodno izjašnjavanje građana.

„Nigdje ni riječi nije bilo o slobodnom izjašnjavanju, za šta se mi danas, ovim zakonom, zalažemo“, dodao je Ivanović

Prema njegovim riječima, popis je značajan za svaku državu i društvo i dobra prilika da se stekne uvid u imovinu kojom građani raspolažu.

“Možda su se u DPS-u plašili da vidimo koliko ko ima stanova, jer će to biti dobar pokazatelj šta se radilo sa stanovima kojima su čašćavali jedne druge”, kazao je Ivanović.

On je rekao da će građani Crne Gore sada moći potpuno slobodno da se izraze o nacionalnoj, etničkoj i svakoj drugoj pripadnosti.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović je kazao da je popis svuda u svijetu statistička stvar, ali da političke elite u Crnoj Gori pokušavaju da statističku stvar prevedu u političku.

“Tako, umjesto da saznamo imamo li više stanovnika, penzionera, djece, poljoprivrednika, mi mjerimo oćemo li imati više Srba, Crnogoraca, Bošnjaka. To je politička sramota, jer se na takav način nacionalni i vjerski identitet stavlja na klasičan pijačni i politički kantar”, rekao je Bogdanović.

On je kazao da nije sporno i da je potrebno da se nacionalna i vjerska odrednica nađe u popisnom listu, ali da je sporno kada se popis koristi za podgrijavanje nacionalnih podjela.

Kako je naveo Bogdanović, politika Demokrata je jasna i precizna, a to je da omoguće građanima da se bez straha izjasne kako god žele.

“A sloboda je za Demokratsku Crnu Goru najvažnija stvar, jer ako jedan nije slobodan, niko nije slobodan. Zato popis domaćinstava stanovništva i stanova Demokrate doživljavaju kao praznik slobode i demokratije”, dodao je Bogdanović.

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša kazao je da popis neophodan i da ima višestruke benefite, jer služi kako bi se dobili kvalitetni podaci koji su potrebni za kreiranje određenih javnih politika, kao što su obrazovna, zdravstvena, regionalna, socijalna, politika demografskog razvoja.

“Za to treba da nam služi popis. A bojim se da stvaramo atmosferu gdje će fokus biti na onim podacima koji nijesu važni za kreiranje javnih politika i da će se napraviti predizborna kampanja oko popisa”, naveo je Mugoša.

On je istakao da treba pogledati uredbu Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope, gdje se navodi koji su obavezni, a koji su opcioni podaci.

Mugoša je saopštio da će Socijaldemokrate podnijeti amandman da se iz popisa izostave pitanja koja se tiču nacionalne, etičke pripadnosti, vjere i nacije.

Poslanik kluba Crno na bijelo Srđan Pavićević rekao da je popis u normalnom svijetu služi kao vodič državnih politika, daje statističke podatke koji opredjeljuju državne politike.

“Nama popis služi da se prebrojimo koga ima više”, naveo je Pavićević.

Prema njegovim riječima, popis treba da pokaže koliko je ljudi napustilo Crnu Goru i zbog čega se to desilo.

“To treba da otkrije popis. Šta će da se desiti ako bude više Crnogoraca ili Srba? Hoće li ovo postati nacionalna država Crnogoraca i Srba? Neće! Ostaće država koja pledira da bude građanska i kao takva ne može da prizna postojanje nacionalne dominacije”, istakao je Pavićević.

Poslanica Bošnjačke stranke Kenana Strujić Harbić rekla je da, iako je pitanje popisa značajno za unutrašnje i vanjske prilike u Crnoj Gori, ne postoji ni jedan razlog da se sada donosi zakon o popisu za koji ne znaju ni hoće li biti održan.

“Čini mi se da je ovo još jedna politička prilika kojom se žele zamaskirati neispunjena obećanja koje su pojedine političke partije dale građanima Crne Gore”, kazala je Strujić Harbić.

Ona je ocijenila da u predlogu zakona postoje određene manjkavosti, koje su, kako je kazala, mogle biti izbjegnute uz malo političke volje.

Strujić Harbić je rekao da donošenje zakona o popisu, a pritom nemati određeni termin, niti referentni momentat popisa, nije zabilježeno u praksi, i dodala da je, sa aspekta legitimiteta, sporna odredba da Vlada određuje period sprovođenja popisa.

“Prevenstveno zato što imamo tehničku Vladu sa ograničenim kapacitetom djelovanja, pa bi period popisa morao da bude određen upravo ovim zakonom što u ovom slučaju nije učinjeno”, rekla je Strujić Harbić.

Ona smatra da, imajući u vidu okolnosti u Crnoj Gori, činjenicu da će naredna godina biti izborna, sprovođenje popisa trebalo odložiti dok se stekni uslovi za to.

“Uslovi isključivo u smislu političke i svake druge stabilnsoti i klime koja neće uticati na izjašnjavanje građana na osjetljiva pitanja kakva su o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti”, poručila je Strujić Harbić.

Sjednici Skupštine ne prisustvuju poslanici DPS-a i Socijaldemokratske partije.

