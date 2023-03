Crna Gora doprinosi stabilizaciji regionalnih prilika

Podgorica, (MINA) – Crna Gora proaktivnom ulogom konstruktivno doprinosi stabilizaciji regionalnih prilika i očuvanju evropske perspektive država Zapadnog Balkana, ocijenjeno je na sastanku premijera Dritana Abazovića i specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Zapadni Balkan, Gabrijela Eskobara.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sastankom sa Eskobarom započeo radnu posjetu SAD-u.

“Tokom susreta Abazovića i Eskobara konstatovano je da Crna Gora svojom proaktivnom ulogom konstruktivno doprinosi stabilizaciji regionalnih prilika i očuvanju evropske perspektive država Zapadnog Balkana”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Abazović pozdravio napore SAD i Evropske unije u zaključivanju trajnog i održivog sporazuma između Srbije i Kosova, postignutim nakon sastanka u Sjevernoj Makedoniji.

“Abazović je istakao da je Crna Gora spremna da i sama doprinese postizanju rješenja, što bi otključalo siguran put za evropsku budućnost zemalja Zapadnog Balkana”, dodaje se u saopštenju.

Abazović je, kako je saopšteno, predstavnike američke administracije u Stejt Dipartmentu upoznao sa najnovijim akcijama crnogorskih institucija u borbi protiv kriminala.

“Zajednički je konstatovano zadovoljstvo činjenicom da je nedavno održan prvi krug predsjedničkih izbora u Crnoj Gori protekao u građanskom maniru, u skladu sa demokratskim standardima, uz odstusvo društvenih tenzija koje su karakterisale prethodne izborne cikluse”, navodi se u saopštenju.

