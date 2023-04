Crna Gora će 11. juna dobiti odgovornu vladu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će 11. juna dobiti odgovornu i posvećenu vladu koja će krenuti u sanaciju šteta koje su prouzrokovale dvije prethodne izvršne vlasti, kazali su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te stranke su rekli da je Vlada, koja je duže u tehničkom nego u regularnom, punom mandatu, sve sem oličenje onoga što ona treba da bude – servis građana u čijem interesu treba da radi, i institucionalni motor koji će u najbržem roku Crnu Goru približiti Evropskoj uniji (EU).

Iz DPS-a su naveli da Vlada koja ima podršku nekoliko poslanika, pokušava da se zadrži što duže na vlasti uprkos katastrofalnim rezultatima koje je postigla.

“Vlada čiji je moto „poslije mene potop“, sistematski je godinu razbijala svaku instituciju koje se dohvatila, pokušavajući da na silu sprovede politički pritisak”, navodi se u saopštenju DPS-a.

Oni su kazali da je tako vrijeme od godinu od formiranja manjinske vlade do danas, vrijeme propuštenih šansi, degradiranja institucija, propadanja na svim nivoima i sveukupnog nazadovanja Crne Gore.

“Gotovo da nema segmenta koji nije urušen, nema jednog polja na kojem Crna Gora nije doživjela svoje posrnuće”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da je ekonomija Crne Gora nikad gora, sa inflacijom koja je najviša od proglašenja nezavisnosti i da su integracije u EU potpuno zaustavljene.

Kako su rekli, od lidera u tom procesu Crna Gora je došla do prvog kandidata za prekid tog procesa.

Iz DPS-a su kazali da je Vlada, koju čine stranke sa minornom političkom podrškom, pokušala da partijskim zapošljavanjima podigne rejting stranaka koje uzurpiraju izvršnu vlast.

“Nikad veći stepen uhljebljavanja nije viđen na prostorima Crne Gore”, rekli su iz DPS-a.

Prema njihovim riječima, stanje u saobraćaju je takođe katastrofalno.

“Ova vlada je pompezno otvorila dionicu auto-puta, protiv čije izgradnje je bila. Osim toga, na povećanju dostupnosti Crne Gore, ništa nije uradila”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se Vlada posebno istakla u uništavanju državnih preduzaća i da od većine preduzeća pravi gubitaše i kupuje ona koja su već u problemima.

“To dovodi do toga da će Vlada morati da pokriva troškove plata zaposlenih i minuse kompanija. Sa ovakvim izdacima za plate i pokrivanjem dugova neefikasnih državnih preduzeća jasno je da će razvoj u Crnoj Gori da stane”, naveli su iz DPS-a.

Oni su rekli da neće više biti ulaganja u razvojne projekte koji pune budžet, kao što su skijališta na sjeveru, projekte poput Đalovića pećine.

“Neće biti puteva, izgradnje infrastrukture. Bez ulaganja nema povećanja prihoda. To praktično znači da nema ni punjenja budžeta već će se to ostvarivati kreditima, do trenutka kad niko ne bude ni želio da nam da kredit”, rekli su iz DPS-a i dodali da je to neodgovorna politika, koja će doći na naplatu građanima ali i sljedećoj vladi.

Iako je Vlada, kako su naveli iz DPS-a, pokušala da svoj PR gradi na priči o borbi protiv kriminala i korupcije, pokušavajući da nametnu kriminalni imidž našoj partiji, osvetnički nastrojen premijer i njegovi savjetnici, zajedno sa svojim pomoćnicima i državnim sekretarima, nijesu uspjeli pronaći i pokrenuti bilo kakav postupak protiv članova DPS-a.

“Za to vrijeme funkcioner URA i doskorašnji direktor Uprave prihoda i carina, završio je u zatvoru, a pojedini ministri bili akteri afere “televizor 55 inča”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da možda nijedan sektor nije toliko degradiran kao što je to slučaj sa bezbjednosnim.

“Na dan predsjedničkih izbora pripadnici policije zloupotrijebljeni su u političke svrhe. Tom prilikom su interventne policije upadale u Opštinski odbor DPS Berane, kao i u izborne štabove u Nikšiću gdje nakon pretresa nije pronađeno ništa, što je i navedeno u policijskim zapisnicima”, naveli su iz DPS-a.

Oni su dodali da su pripadnici policije takođe zloupotrijebljeni u predizborne svrhe pred lokalne izbore u Ulcinju.

“Profesionalac na čelu ANB je smijenjen, a za vrijeme Abazovićevog mandata na visoku funkciju u Agenciji je postavljen njegov drug koji je krivično osuđivan za pokušaj ubistva”, istakli su iz DPS-a.

Oni su kazali da je zdravstveni sistem u raspadu, a da su pacijenti ostavljeni bez mogućnosti da se liječe, odnosno njihovo zdravstveno osiguranje ne pokriva one usluge koje su im nužno potrebne.

“Mnogi od njih moraju prvo da kupe terapiju pa sa njom da idu u zdravstvene ustanove, da čekaju preglede, na skener i magnetnu rezonancu”, rekli su iz DPS-a.

Iz te partije su naveli da su građani, a posebno roditelji male djece, imali problem sa MMR i BSŽ vakcinom, a stariji građani prelazak sa originalnih ljekova na jeftine generičke ekvivalente odobrene bez konsultacije sa strukom.

Iz DPS-a su naglasili da je vršnjačko nasilje nešto što je postalo svakodnevica i da je narušen autoritet nastavnika.

Kako su dodali, sve češći problem je i sa curenjem informacija iz ministarstva i škola čemu svjedoče brojni skandali sa testovima za mature usljed čega već drugi put nije bilo moguće održati maturske ispite.

Iz DPS-a su ocijenili da će ovu Vladu obilježiti intenzivno napadanje na neistomišljenike.

“Dritan Abazović prijetio je novinarima i ugrožavao njihovu bezbjednost. Sve što je imalo prizvuk simbola identitetske politike, uništavano je. Mjesecima su maltretirani zaposleni na FCJK, i vršila se njihova diskriminacija”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se, iako su efekti rada Vlade katastrofalni, ona nije libila da bahato troši sredstva za svoja putovanja.

“Tako je premijer na ekskurziju po Americi poveo desetak svojih saradnika”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da je Abazović sve na račun građana, sticao počasne doktorate na nepostojećim fakultetima, i od para građana promovisao svoju knjigu u formatu premijera, iako je odavno smijenjen.

“Sve navedeno ukazuje da Crna Gora nije nikad imala goru Vladu. Na sreću, ova agonija će se prekinuti 11. juna, a građani će dobiti domaćina državne kuće, u vidu odgovorne i posvećene Vlade koja će krenuti u sanaciju šteta koje su prouzrokovale Abazovićeva i Krivokapićeva vlada”, navodi se u saopštenju.

