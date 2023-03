Članice UN postigle istorijski dogovor o zaštiti otvorenog mora

Njujork, (MINA) – Članice Ujedinjenih nacija (UN) saglasile su se u subotu uveče prvi put oko jedinstvenog sporazuma o zaštiti biodiverziteta na otvorenom moru, koje čini skoro polovinu površine planete.

“Brod je stigao do obale”, saopštila je predsjedavajuća konferencije Rena Li u sjedištu UN u Njujorku, što je propraćeno dugim aplauzom delegata.

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, tačan tekst sporazuma nije odmah objavljen, ali su ga aktivisti pozdravili kao prelomni trenutak za zaštitu biodiverziteta nakon više od 15 godina diskusija.

Sporazum se smatra ključnim za očuvanje 30 odsto svjetskog kopna i okeana do 2030. godine, kako su se dogovorile svjetske vlade u sporazumu potpisanom u Montrealu u decembru prošle godine.

“Ovo je istorijski dan za očuvanje i znak da u podijeljenom svijetu zaštita prirode i ljudi može da pobijedi geopolitiku”, rekla je Laura Meler iz međunarodne nevladine organizacije Grinpis.

Komesar Evropske unije za životnu sredinu Virginijus Sinkevičijus danas je nazvao sporazum “ključnim korakom naprijed za očuvanje morskog života i biodiverziteta koji su od suštinskog značaja za nas i generacije koje dolaze”.

Poslije dvije nedjelje intenzivnih razgovora, uključujući maratonsku sjednicu u noći između petka i subote, delegati su finalizirali tekst koji se sada ne može značajno mijenjati.

“Neće biti ponovnog otvaranja ili diskusija o suštini”, rekla je Li pregovaračima.

Ona je najavila da će Sporazum biti zvanično usvojen kasnije, nakon što ga provjere advokati i bude preveden na šest službenih jezika UN.

Portparol generalnog sekretara UN Antonija Gutereša rekao je da je sporazum “pobjeda multilateralizma i globalnih napora da se suprotstave destruktivnim trendovima sa kojima se suočava zdravlje okeana, sada i za generacije koje dolaze”.

Otvoreno more počinje na granici ekskluzivnih ekonomskih zona zemalja, koje se protežu do 200 nautičkih milja (370 kilometara) od obale, i zato ne potpada pod jurisdikciju nijedne zemlje.

Iako otvoreno more obuhvata više od 60 odsto svjetskih okeana i skoro polovinu površine planete, ono je dugo privlačilo manje pažnje od obalnih voda i nekoliko kultnih životinjskih vrsta.

Trenutno je zaštićeno samo oko jedan odsto otvorenog mora, a kada novi ugovor stupi na snagu, omogućiće stvaranje zaštićenih morskih područja u tim međunarodnim vodama.

Ugovor će, takođe, obavezati zemlje da sprovode procjene uticaja predloženih aktivnosti na životnu sredinu na otvorenom moru.

