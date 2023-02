Broj žrtava u zemljotresu prešao 33 hiljade

Ankara, Damask, (MINA) – Najmanje 29.605 ljudi poginulo je u dva snažna zemljotresa koji su pogodili jug Turske u ponedjeljak, objavila je Uprava za vanredne situacije.

Zvaničnici i doktori rekli su da je u Siriji od potresa magnitude 7,8, čime je ukupan potvrđeni broj porastao na 33.179, prenosi Al Jazeera Balkans.

Pomoć sada polako dolazi u područja pod kontrolom pobunjenika u sjevernoj Siriji.

Napori spašavanja bili su otežani u regiji razorenoj nakon godina rata.

Nakon zemljotresa uslijedila su snažna naknadna podrhtavanja tla, koja su se osjetila i u susjednim zemljima.

Stručnjaci traže da se uvede opsežnija kontrola prilikom izgradnje, kako bi se smanjili rizici urušavanja objekata prilikom zemljotresa.

