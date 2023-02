Broj poginulih u zemljotresima premašio 24 hiljade

Ankara, Damask, (MINA) – Broj poginulih u zemljotresima koji su od ponedjeljka razorili velike djelove tursko-sirijskog pograničnog područja premašio je 24 hiljade.

Spasioci nastavljaju danonoćno da rade kako bi pronašli preživjele.

Državna uprava za katastrofe i hitne slučajeve saopštila je da je u Turskoj broj smrtnih slučajeva porastao na 20.665.

Navodi se da su gotovo 93 hiljade žrtava evakuisane iz područja zemljotresa u južnoj Turskoj i da je više od 166 hiljada ljudi uključeno u spašavanje i pružanje pomoći, prenosi Al Jazeera Balkans.

U međuvremenu je u Siriji poginulo više od 3,5 hiljade osoba.

Ujedinjene nacije upozorile se da je hrana potrebna najmanje 870 hiljada ljudi u te dvije zemlje nakon zemljotresa, zbog kojeg je samo u Siriji oko 5,3 miliona ljudi ostalo bez krova nad glavom.

