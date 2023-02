Broj poginulih se povećao na više od 7,8 hiljada

Ankara, (MINA) – Broj poginulih u katastrofalnom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio Tursku i Siriju, premašio je 7,8 hiljada, prenijele su danas agencije.

U Turskoj su poginule 5.894 osobe, a u Siriji 1.932, tako da ukupan bilans iznosi 7.826 smrtnih slučajeva.

Strahuje se da će broj žrtava rasti.

Zvaničnici Svjetske zdravstvene organizacije procjenjuju da je “možda nastradalo i do 20 hiljada ljudi”.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan proglasio je vanrednu situaciju u deset gradova, koja će važiti naredna tri mjeseca, nakon katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio oblast Gazijantep.

