Božoviću zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA) – Predsjedniku Opštine Budva Milu Božoviću određeno je zadržavanje do 72 sata, nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), prenose Vijesti.

Božoviću se na teret stavlja krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćenja proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

On je ranije danas priveden u prostorije Specijalnog policijskog odjeljenja.

Božović je uhapšen po nalogu SDT-a u policijskoj akciji koja je danas sprovedena u više crnogorskih gradova.

