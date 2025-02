Božović dobio na sudu honorar za časove preko norme u vrijeme koronavirusa

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović dobio je spor protiv Osnovne škole „Radojica Perović“ i ta ustanova je dužna da mu isplati honorar za časove preko norme koje je držao za vrijeme pandemija koronavirusa 2020/2021. školske godine.

Božović je rekao da je školske 2020/2021. godine dio nastavnika imao časove preko norme i da su sa tadašnjom resornom ministarkom Vesnom Bratić pokušavali da nađu najbolje rješenje kako bi im novac bio isplaćen.

„Bratić je tražila od direktora da se spiskovi naprave, ali koliko smo shvatili iz Ministarstva finansija su to 2021. stopirali“, kazao je Božović agenciji MINA.

On je objasnio da su se u Sindikatu dogovorili da on i još dvoje kolega podnesu tužbe, kao i da je to nezavisno od njih uradila još jedna koleginica.

Božović je objasnio da su u Sindikatu odlučili da ne idu sa masovim tužbama dok se ne vidi ko je u pravu.

“Nakon što sam dobio presudu namjeravamo da sa Ministarstvom prosvjete nauke i inovacija napravimo sporazum da nam isplati honorare za rad preko norme tokom korone, da ne idemo preko sudova jer bi na taj način trošak države bio udvostručen “, rekao je Božović.

On je kazao da su prosvjetari ispoštovali procedure i da se oko 1,2 hiljade nastavnika prošle godine prvo obratilo Agenciji za mirno rješavanje sporova, kako bi im bili isplaćeni časovi preko norme.

„Vrlo je moguće da ima ljudi koji nijesu htjeli i koji su smatrali da je uzaludno. Ali najmanje je u opticaju 1,2 hiljade nastavnika koji bi trebalo da dobiju naknade preko norme“, kazao je Božović.

On je objasnio da je, kad mu je škola „Radojica Perović“ odbila isplatiti honorare, podnio tužba i da je Osnovni sud prvi put odlučio u njegovu korist.

Božović je kazao da je potom Viši sud, na žalbu škole, vratio slučaj ponovo Osnovnom sudu zbog nekih proceduralnih propusta.

„Konačno Viši sud je prije desetak dana presudio da je taj sud potvrdio da je škola dužna da mi isplati časove preko norme u 2020/2021. godini“, kazao je Božović.

