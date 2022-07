Borba sa korupcijom povezana sa pridruživanjem EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je borbu sa korupcijom, odnosno njen preventivni i represivni aspekt i strateško planiranje, povezala sa procesom pridruživanja Evropskoj uniji (EU), kazao je ministar bez portfelja Zoran Miljanić.

Kako je saopšteno iz Vlade, Miljanić je učestvovao na regionalnom sastanku – strategija javnih politika u oblasti oduzimanja imovine, koji je održan u Beču.

Kako se navodi, riječ je o dijelu projekta „Od nezakonitih finansijskih tokova do povrata imovine”, koji u okviru Regionalnog programa UNODC za Jugoistočnu Evropu podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Dodaje se da je cilj projekta unapređenje kapaciteta Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Kosova u skladu sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija (UN) 1244 u naporima da povrati imovinu i novac stečen kriminalom, kao i da unaprijedi razmjenu informacija koje dovode do konfiskacije imovine.

Miljanić je naveo da je Crna Gora počela proces izrade Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2023 – 2026. godine.

Prema njegovim riječima, zahvaljujući tom dokumentu država će definisati ciljeve i unaprijediti primjenu normativnih rješenja i kapacitete institucija u borbi protiv korupcije.

Navodi se da je skup u Beču bio prilika za brojne kontakte Miljanića sa predstavnicima država EU i drugih partnerskih država, koji su podržali napore 43. Vlade u nastojanjima da vidljiv napredak u poglavljima 23. i 24. bude prepoznat u jesenjem izvještaju Evropske komisije.

