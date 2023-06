Biračko pravo ima 542.468 građana

Podgorica, (MINA) – Biračko pravo na parlamentarnim izborima, koji će biti održani 11. juna, ima 542.468 građana, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz tog resora su kazali da je to broj birača prema zaključenom biračkom spisku 31. maja.

U poređenju sa prethodnim izborima, održanim 19. marta, broj birača se povećao za 314.

Saopšteno je da uvid u birački spisak, glasač može ostvariti lično, na šalterima područnih jedinica i filijala za upravne poslove, državljanstvo i strance Ministarstva, radnim danom od osam do 14 sati, uz važeću ličnu kartu ili putnu ispravu (pasoš).

“U Područnoj jedinici za upravne poslove, državljanstvo i strance Podgorica, uvid u birački spisak se može ostvariti od osam do 17 sati”, kaže se u saopštenju MUP-a.

Navodi se da će područne jedinice i filijale u svim opštinama, u vrijeme izbora, u nedjelju, raditi od sedam do 20 sati.

“Kako bi građani bili u mogućnosti da preuzmu identifikaciona dokumenta, za čije izdavanje su zahtjev podnijeli u prethodnom periodu”, kaže se u saopštenju.

Birač može izvršiti uvid u birački spisak direktno i preko internet portala www.biraci.me. Na tom portalu, građanin unosom broja lične karte ili pasoša može provjeriti da li je u biračkom spisku i na kojem biračkom mjestu glasa.

Podsjeća se da je Ministarstvo unutrašnjih poslova oformilo „Call-centar“ sa jedinstvenim brojem 19820.

“Pozivanjem ovog broja i saopštavanjem ličnih podataka (ime i prezime, datum rođenja i ime roditelja) ili jedinstvenog matičnog broja, građanin će od operatera dobiti informaciju o tome da li je upisan u birački spisak i na kojem biračkom mjestu glasa”, kaže se u saopštenju .

Jedinstveni broj 19820 je besplatan i dostupan za sve korisnike mobilne i fiksne telefonije u Crnoj Gori.

“Call-centar“ MUP-a radiće svakog dana počev od sjutra od osam do 20 sati, a 11. juna, na dan održavanja izbora, od sedam do 20 časova”, kaže se u saopštenju.

