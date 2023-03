Bečić: Dobrodošlica jedinstvu i pomirenju

Podgorica, (MINA) – Predsjednički kandidat Demokrata Aleksa Bečić rekao je da će 19. mart biti dan kada će Crna Gora otključati svoja vrata i poželjeti dobrodošlicu jedinstvu i pomirenju.

On je, na promociji u Tivtu, kazao da je posebno ponosan na ono što ta opština predstavlja – mozaik sačinjen od različitih vjerskih, etničkih i nacionalnih identiteta, kojima su čast i integritet tačka spajanja.

““Moja čast je i vaša čast. Moja pobjeda je i vaša pobjeda. Zato vjerujem u časne ljude Tivta, u njihovu snagu i čvrstu volju”, rekao je Bečić.

On je naglasio da vjeruje u poštenje svih građanki i građana Crne Gore.

“Zato ćemo 19. marta pokazati da samo zajedničkim, predanim i časnim radom možemo obezbijediti bolju budućnost Crnoj Gori i svim ljudima koji u njoj žive. Naša pobjeda može izazvati dugogodišnje pozitivne posljedice koje će oblikovati našu zemlju i sve njene opštine, a moć tog oblikovanja je u vašim rukama”, naglasio je Bečić.

On je istakao da će 19. mart biti dan kada će Crna Gora otključati svoja vrata i poželjeti dobrodošlicu jedinstvu i pomirenju.

“Bečić je rekao da je Tivat opština koja je na temeljima borbenosti i rodoljublja čuvala sve posebnosti kojima obiluje i koje Crnoj Gori daju draž autentičnosti i predstavljaju njeno bogatstvo.

““U tom smislu, pokazaćemo da je čast ono što nas izdvaja od ostalih”, poručio je Bečić.

Lider Demokrata je kazao da će, nakon što bude izabran za predsjednika Crne Gore, u okviru ovlašćenja sa primarnim osjećajem patriotizma, koji mi je bio vodilja i u životu i u karijeri, doprinijeti znatnom unaprijeđenju razvoja tivatske opštine.

“To vam svojom čašću garantujem, a čast je nešto sa čim, u okviru mog vrijednosnog sistema koji sam još u porodici stekao, ne smije biti kompromisa”, kazao je Bečić.

