Apeluju na vozače da voze strpljivo

Podgorica, (MINA) – Uprava policije apelovala je na vozače da putovanja tokom praznika planiraju i da savjesnim i odgovornim ponašanjem doprinesu bezbjednosti u saobraćaju.

Iz policije su kazali da je, pošto se za praznike očekuje pojačana frekvencija saobraćaja prema turističkim centrima na jugu i sjeveru, realno očekivati da može doći do povremnih zastoja i otežanog saobraćnja.

Upozoraca se da umor vozača, nepažnja i nepoštovane saobraćajih propisa, mogu biti i uzrok sobraćajnih nezgoda.

Iz policije su posebno upozorili vozače, da ukoliko su konzumirati alkohol ne sijedaju za upravljač svoga automobila.

“Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, da svoje putovanje planiraju, a vožnju prilagode uslovima i stanju na putu, te da savjesnim i odgovornim ponašanjem doprinesu kako svojoj, tako i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će policija, u okviru realnih mogućnosti, nastojati da pojačanim prisustvom, preventivnim ali i represivnim aktivnostima, doprinese nesmetanom i bezbjednom saobraćanju na putevima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS